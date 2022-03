Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşından bu yana Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelttiği söylemlerle Kremlin'in tepkisini toplayan ve bu doğrultuda nota verilmesine yol açan ABD Başkanı Joe Biden'dan bir benzetme daha geldi. Biden Putin için “O bir kasap” nitelemesini yaptı.

BIDEN'DAN MÜLTECİ AÇIKLAMASI

Polonya’nın başkenti Varşova’daki Ukrayna mülteci kampını ziyaret eden Biden, burada bir süre önce savaştan kaçan kadın ve çocuklarla sohbet etti.

Ukraynalı mültecilerin Putin hakkında ne düşündüğünü sorması üzerine Biden, “O bir kasap” nitelemesini yaptı.

Mültecilerle yaptığı temaslardan sonra gazetecilere konuşan Biden, “İnsan ruhunun derinliği ve gücü beni her zaman şaşırtıyor. O çocukların her biri, 'Babam, dedem ya da dışarıda savaşan erkek kardeşim için dua et' anlamında bir şeyler söyledi.” dedi.

Uluslararası kuruluşlar, Ukrayna’da savaşın başladığından bu yana 3,7 milyon kişinin ülkeden çıkış yaptığını, bunların 2 milyonunun Polonya’ya sığındığını belirtiyor.

RUSYA, ABD'YE NOTA VERMİŞTİ

Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından Putin hakkında, “savaş suçlusu”, “katil”, “haydut” ve “diktatör” gibi ifadeler kullanmıştı. Bunun akabinde ABD Büyükelçisi John Sullivan' protesto notası verilmişti.

Konuya ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlıği tarafından yapılan açıklamada, “21 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD Büyükelçisi John Sullivan, ABD Başkanı John Biden'ın son dönemde yaptığı kabul edilemez açıklamaları ile ilgili bir protesto notası verdi” denilmişti.

Biden’ın konumu itibarıyla bu sözleri ifade etmesinin yakışıksız olduğu belirtilen açıklamada, bunun Rusya-ABD ilişkilerine zarar verdiği vurgusu yapıldı. Açıklamada ayrıca, “Güncel ikili meseleler tartışılırken büyükelçiden, ABD'deki Rus diplomatik misyonlarının kesintisiz işleyişine dair garantiler dahil olmak üzere normal çalışma koşullarının sağlaması istendi” ifadeleri kullanılmıştı.

