Türkiye Gazetesi

Veresçuk, yaptığı açıklamada, 26 Mart’ta sivillerin tahliyesi için 10 insani yardım koridorunun çalıştığını bildirdi.

Söz konusu koridorlarla 5 bin 208 sivili güvenli bölgelere tahliye ettiklerini aktaran Veresçuk, yalnızca Mariupol kentinden 4 binden fazla kişinin çıkarıldığını ifade etti.

Veresçuk, yarın için de Zaporojiya-Mariupol güzergahında insani yardım koridorunun açılması için görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Ukraynalılar kapasitesini aşan trenlerle Polonya’ya göç ediyor Rusya’nın saldırısı altındaki Ukrayna’dan Polonya’ya sığınan kişi sayısı bir ay içinde 2.2 milyona ulaşırken, Ukraynalılar kapasitesinin üzerindeki trenlerde göç etmeye devam ediyor.

Annesi savaştan kaçırmıştı, ölüm 5 yaşındaki Ukraynalı kızı İtalya’da buldu Ukrayna'daki savaştan kaçan 5 yaşındaki Taia isimli kız geldiği İtalya'da bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.