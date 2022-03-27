Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Rusya’nın Ukrayna işgali ile birlikte tüm dünya soğuk savaş konseptine geri döndü. Kremlin ve Washington’dan yapılan nükleer içerikli tehdit açıklamaları yeni bir krizin fitilini ateşledi. Muhtemel bir nükleer savaş ihtimalini gazetemize değerlendiren Rus Saratov Askerî Akademesi Kitle İmha Silahları Bölümünde eğitim gören Akif Kasımov, Rusya’nın birçok şehri ile birlikte dağlar, ormanlar, göl ve denizlerinin balistik füze ve nükleer başlıklarla dolu olduğunu ve böyle bir savaşın tüm bölgeyi nükleer cehenneme çevireceğini söyledi.

14 BİN KM MENZİLLİ FÜZELER VAR

Azerbaycan ordusundan albay rütbesinde emekli olan Kasımov, Rus envanterinde kayıtlı nükleer başlık adedini tam olarak kimsenin bilmediğini kaydederek “Ruslarda binlerce yer altı, yer üstü, deniz altı, deniz yüzeyi ve hava unsurları ile fırlatılabilen füzeler var. Bunlar 300 kilometreden kıtalararası hedeflere atılan ve 13-14 bin kilometre menzile sahip silahlar. Bazıları önce stratosfere gidiyor sonra yörüngeye girip hedefe yöneliyor. Elbette birçoğuna da nükleer başlıklar monte edilebiliyor. İnsanlık için potansiyel tehlikenin boyutu konuşulanların çok ötesinde” dedi.

DONBASS’I NÜKLEER FÜZE İLE VURABİLİR

Rus ordusunun Donbass’ı bataklık olarak gördüğünü ve buradaki savaşın çıkmaza girdiğini söyleyen Kasımov, Rus-Ukrayna savaşının seyri açısından Donbass’ın kilit rol oynadığını aktardı. Kasımov “Rusya burada taktik bir nükleer silah kullanabilir. Bu aynı zamanda NATO için de çok önemli bir gözdağı olacaktır. Polonya sınırında süpersonik füzelerle vurulan noktalar bir mesajdı. Moskova bu noktada el yükseltecek taraf” dedi.

DENEME MERKEZİ KAZAKİSTAN

Kazakistanlı araştırmacı Amangeldi Kurmet de Rusların hâlihazırda Kazakistan’dan 8 milyon 600 bin hektarlık arazi kiraladığını ve füze denemelerinin önemli oranda buralarda yapıldığı bilgisini verdi. Bu alanın SSCB döneminde 12 milyon olduğunu hatırlatan Kurmet “Rusların bu amaçla kurduğu Hazar Denizi kuzeyinde bir poligon var. Buradan Japonya kuzeyindeki Kamçakya yarım adasına balistik füzeler atılıyor. Ruslar bununla birlikte Kazakistan- Sarışagan, Semedya, Aktübe, Semey bölgelerinde de nükleer denemeler yapıyor. SSCB döneminde Baykonor üs bölgesi de yine aynı amaçla kullanıldı” ifadelerini kullandı.

KIYAMET SENARYOSU

Kurmet’e göre Rusya’nın nükleer kullanımda öncelikli hedefleri arasında Polonya var. Rus balistik füzeleri Moskova için tehdit niteliği taşıyan NATO’ya ait üslere kilitlenmiş durumda. Nükleer çılgınlığı bir tür kıyamet senaryosu olarak yorumlayan Amangeldi Kurmet “Bu füzelerin ateşlenmesi durumunda dünya yörünge değiştirmez ancak bir tür güneş kışı yaşanır. Radyasyon düzeyi olağanüstü artar. Ve insanlık ilkel zamanlara yeniden döner” uyarısında bulundu.

SES HIZININ 8 KAT ÜZERİNE ÇIKABİLİYOR

Rusya’nın daha çok donanma gemilerinde bulunan Triskon tipi füzeleri saatte 8 bin kilometre hıza ulaşabiliyor. Ses hızının 8 kat üzerinde seyredebilen bu füzelere ek olarak NATO klasifikasyonunda SSN 32 kodu verilen Rusçada ise “Bulava” olarak adlandırılan kıtalararası füzeler bu sürecin en tehlikeli savaş araçları. İskender füze sistemini geliştiren ve 3 bin kilometre menzile kadar yükselten Rus teknolojisi bu silahları kendi asker ve bayrağının ol- madığı hiçbir yere taşımıyor. Suriye, Libya ve Ukrayna’ya götürdüğü silahlar ise daha çok yeni nesil olarak tabir edilen Kalibr tipi kanatlı füzeler. Bu klasmanda yer alan Bastion, Orion füzeler en fazla 1.500 kilometreye kadar uçabiliyor.

NÜKLEER BAŞLIKLARIN YARISI RUSYA'DA

Elinde menzili 14 bin kilometreye kadar ulaşan binlerce füze bulunduran Rusya’nın dünya üzerindeki yaklaşık 13 bin nükleer savaş başlığının 6 binine sahip olduğu belirtiliyor. Kremlin’in 14 İskender füze tugayı var.

> 60. ve 28. Tümen: Belarus-Ukrayna sınırında.

> 13. Tümen: Kazakistan sınırında.

> 62. Tümen: Güney Sibirya’da.

> 35. Tümen: Altaylar’da. Topol M füzeleri ile donatılmış halde.

> 39. Tümen: Kazakistan sınırında kapalı şehir durumundaki Gvardesk’te.

> 7. Tümen: Moskova’ya bağlı ve kapalı Ozersk şehrinde.

> 54. Tümen: Moskova’nın doğusunda yer alan Teikova’da. Yars ve Topol M füzelerini bünyesinde barındırıyor. Bu bölgede konuşlu füzelerin ayırt edici özelliği ise seyyar rampalara sahip olması.

> 14. ve 8. Tümen: Moskova’nın güneydoğusunda Yoşkarola şehrinde.

> Kore sınırına yakın Ukrainka hava üssü Rusların stratejik uçakların bulunduğu ana merkez niteliği taşıyor. Burada çok sayıda balistik-nükleer füze taşıyan Tu-95 ve Tu 122 jetler bulunuyor.

> Benzer bir diğer üs de Batı Kazakistan sınırında. Burada da Tu 122 M 3 tipi hipersonik füze taşıyan uçaklar hazır durumda bekletiliyor.

> Rus donanmasına ait Karadeniz, Baltık Denizi, Kuzey Deniz ve Pasifik Okyanusundaki birçok deniz aracı da nükleer başlık ve balistik füze taşıyor. Rus ordusuna ait Omuska, Tomusku, İrkutsk, Çelyabinsk gibi denizaltılar bunlardan sadece birkaçı.

Kayıp Rus bakandan dünyayı şoke eden nükleer açıklaması! Uzun zamandır kameralardan uzak olan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, haftalar sonra ortaya çıktı. Hakkında birçok söylenti dolaşan Bakan Şoygu, kameraların önüne geçerek her şeyi anlattı. Şoygu savaşla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunurken konuşmasındaki nükleer detayı duyanları şoke etti.

Kremlin’in ‘nükleer’ tehdidine Biden’dan net cevap: Karşılığını veririz ABD Başkanı Biden, Rusya’nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vereceklerini ve bu karşılığın da kimyasal silahın kullanım şekline bağlı olacağını söyledi.