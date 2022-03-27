Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Çin'in Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düşmüştü. Düştükten sonra hiçbir şekilde iletişim sağlanamayan ve ualşılamayan uçak için Çin Devlet Başkanı Şi Cinping uçak enkazı için derhal acil müdahale edilerek var gücüyle arama kurtarma çalışmalarına başlanması emrini vermişti.

Çin Devlet televizyonu geçtiğimiz günlerde uçağın düştüğü bölgede çalışmalarını sürdüren arama ekiplerinin karakutulardan biri olduğu ifade edilen kırmızı renkte metal silindiri buldu. Aradan çok geçmeden yolcu uçağına ait ikinci karakutuda bulundu.

İKİNCİ KARAKUTU SAĞLAM

İkinci karakutunun görüntülerini Çin devlet televizyonu paylaştı. Kara kutunun genel olarak sağlam ve görevlilerin elinde olduğu görüldü.

PEKİN'E GÖNDERİLECEK

İkinci karakutunun da incelenmek üzere Pekin'deki Çin Sivil Havacılık İdaresine gönderileceği bildirildi. Kara kutular üzerinde yapılacak incelemelerin kazanın nedenini açığa çıkartması bekleniyor.

Çin'deki uçak kazasında 132 can kaybı Çin'de yolcu uçağının düşmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonrası yetkililer, 132 yolcunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Çin'de düşen yolcu uçağının karakutularından biri bulundu Çin'de China Eastern Hava Yollarına ait 132 kişininde içinde olduğu uçak düşmüş ve uçaktan haber alınamamıştı. Çalışmalar sonrası 132 kişiye ve en öenmlisi uçaktaki karakutulardan birine ulaşıldı.

Çin medyası: Uçak kazasından kurtulan olmadı Çin medyası dün Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düşmesi sonucu kazadan kurtulanın olmadığını belirtti.



