Türkiye Gazetesi

Rusya’nın 24 Şubat 2022 tarihinde başlattığı askeri operasyonla resmen başlayan savaşta 32. güne girildi. Milyonlarca Ukraynalı ülkesinden ayrılırken geride kalan vatandaşlar sığınaklarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Erkeklerin ülkeden ayrılması yasak olan Ukrayna’da sivil halkta direnişi katılıyor. Her iki tarafın ordusu da askeri personel ve teknik araç kaybı artarak devam ediyor.

16 BİN 600 RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’nın 24 Şubat-27 Mart tarihleri arasında 16 bin 600 askeri personel kaybettiğini ve Ukrayna ordusu tarafından 582 tank, bin 664 askeri zırhlı araç, 294 top atış sistemi, 93 çok namlulu roketatar, 52 hava savunma sistemi, 121 savaş uçağı, 127 helikopter, 56 insansız hava aracı, bin 144 otomobil, 73 yakıt ikmal tankı, 7 gemi, 21 özel askeri ekipman ve 4 operasyonel taktik füze sisteminin imha edildiğini duyurdu.

Bakan Akar'dan Ukrayna değerlendirmesi: Türkiye elinden gelen gayreti göstermeye devam edecek Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmaların bir an önce durması, ateşkesin sağlanması, masum insanların tahliyesinin gerçekleştirilmesi için Türkiye'nin elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini bildirdi.