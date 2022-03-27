Türkiye Gazetesi

95 yaşındaki İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ticarete girerek ilk ürününü çıkardı. Kraliçe, yeni bir bulaşık deterjanı markası oluşturdu ve bu deterjanın 500 ml'lik şişelerde satıldığı ve 'Sahil yürüyüşü kokusu' taşıdığı belirtildi.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Eski Kraliyet çalışanı Kraliçe'nin ellerini lavaboda ıslatmayı sevdiğini belirtmişti. Bulaşık yıkamayı seven 95 yaşındaki İngiltere Kraliçesi, bu işi daha keyifli hale getirmek için "doğal" bir temizlik malzemesi piyasaya sürdü. Temizlik malzemeleri üreten Norfolk Natural Living şirketiyle birlikte hazırlanan deterjanların bir şişesinin fiyatı ise 15 sterlin ve türk lirasına çevrildiğinde yaklaşık 294 TL civarında.

Independent'in yaptığı habere göre deterjanlar, Kraliçe'nin Norfolk'taki evinde yer alan hediyelik eşya dükkanında satılmaya başladı. Hijyen ürününün diğer malzemelere kıyasla çevreye daha az zarar verdiği belirtildi.

'SAHİL YÜRÜYÜŞLERİNİN KOKUSU'

500 ml'lik şişelerde satılan ürünlerin üstünde kraliyet ailesinin Sandringham Malikanesi'nin logosu yer alıyor. Bununla birlikte mülkün yakınındaki okyanus kıyısına atıfta deterjanın "sahil yürüyüşlerinin kokusunu" taşıdığı belirtiliyor.

Kraliçe'nin çıkardığı deterjan şişesinin etiketinde şu ifadeler var:

"Çevremizi korumaya yönelik ortak tutkudan esinlenerek, en iyi botanik malzemelerini kullanarak mülkten sadece 16 km uzakta kendi bulaşık deterjanımızı üretmek için Norfolk Natural Living'le işbirliği yaptık."

BULAŞIK YIKAMAYI SEVİYOR

Eski bir Kraliyet çalışanı olduğu öğrenilen Paul Burrel, Aralık 2020'de katıldığı The Secret adlı podcast programında Kraliçe'nin bulaşık yıkamayı çok sevdiğini belirtmişti. Burrel, 95 yaşındaki Kraliçe için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kraliçe pikniğe gitmekten hoşlanır ama yemeklerin hepsi hazırdır. O yıkamayı sever."

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