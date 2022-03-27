Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşta 1 ay geride kaldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dünyaya planı olduğunu ve bunu hayata geçirmeye başladığını belirtti. Zelenski “Rusya şu ana kadar ne yaptı. Avrupa’nın göbeğinde görülmemiş mülteci krizi çıkardı. Avrupa bunun en büyük bela olduğunu düşünüyorsa yanılıyor. Putin’in yeni hedefi dünyada büyük gıda krizi tetiklemek. Rus ordusu Ukrayna’daki ekim kampanyasını baltalamak için elinden geleni yapıyor. Ekim yapılacak arazilere mayın döşüyorlar" dedi.

Zelenski sözlerine şöyle devam etti;



"Tarım için gerekli araçları imha ediyorlar. Tarım için kullanılacak yakıt depolarını vuruyorlar. Ayrıca geçen yılki rekoltemizi dış pazarlara ulaştırmamızı deniz ablukasıyla engelliyorlar"

Dünyanın sayılı tahıl ve ayçiçek yağı ihracatçısı Ukrayna gıda piyasasından kopartılmak isteniyor. Bizim kendimize yetecek buğdayımız ve yağımız var. Ancak Rusya bu planla dünya çapında yapay gıda krizi çıkarmak istiyor” açıklamasını yaptı.

"RUBLE YAKINDA RUSYA’DA KİLOYLA SATILACAK"

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal 32 gündür devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski günlük halka sesleniş konuşmasında, savaşın son durumunu ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Zelenski yaptığı açıklamada, ülkesine saldıran Rus işgalcilerin cevaplarını aldığını belirterek, "Bugün Slavutiç kentinde işgalcilere karşı protesto düzenlendi ve işgalciler cevabını aldı. İşgalcilere hiçbir şey yardım etmeyecek. Televizyonlarda bizim kanallarımızı kapatıp Rus kanallarına bağlanmanız, Rus rublesi dağıtmanız da yardımcı olmayacak. Ruble yakında Rusya’da kiloyla satılacak. Rus ordusuna tek bir cevap olacak o da nefret. Bundan dolayı köyde yaşayan vatandaşlarımız topraklarımıza düşen pilotları çıplak elleriyle esir alıyorlar. Rus teknik araçlarını köylülerimiz traktörle alıyor askerlerimize teslim ediyor. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bugün Polonya’ya gelen Ukraynalılar hakkında ve ortak güvenlik konularında görüştüm. Ukrayna için uçaklar, tanklar, roket ve gemi imha silahları. Bunlar partnerlerimizde var. Sadece Ukrayna’nın özgürlüğü için değil, Avrupa’nın da özgürlüğü için gerekli. Bugün Duda ile görüştükten sonra Mariupol savunucuları kahramanlarla görüştüm. Onlarla her zaman iletişim halindeyim. Hepsine minnettarım. Bu kenti savunuyorlar" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'den müzakere talebi: Şartlar adil olmalı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile yapılacak müzakerelerde ülkesinin egemenliğinin garanti edilmesi ve toprak bütünlüğünün temin edilmesi gerektiğini kaydederek, şartların adil olmasını istediğini açıkladı.

NATO Zirvesi sonrası Zelenskiy ile kritik temas: Gündem sahadaki durum ve müzakereler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile, sahadaki durum ve müzakerelerin görüşüldüğü bir telefon kouşması gerçekleştirdi.