Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ediyor. 24 Şubat'ta başlayan Rus müdahalesinde 1 aylık süre geride bırakılırken Çeçen lider Ramazan Kadirov, Mariupol'de çatışmalara ait görüntüleri paylaştı. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna ordusunun sahip olduğu araç ve mühimmatlarla Mariupol’daki Rus kuşatmasını bitirmesinin imkansız olduğunu belirtti.

KADİROV’DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken çatışmaların yoğunlaştığı Mariupol ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Çeçen lider Ramazan Kadirov, bölgedeki Çeçen askerlerin videosunu paylaştı. Söz konusu videoda Çeçen savaşçıların otomatik silahlar ile çatıştığı görülüyor. Kadirov paylaşımında 'Nazilerin topraklarını temizledikleri' iddiasına yer verdi.

“RUS KUŞATMASINI BİTİRMEK İMKANSIZ”

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna ordusunun sahip olduğu araç ve mühimmatlarla Mariupol’daki Rus kuşatmasını bitirmesinin imkansız olduğunu belirtti.

Rusya, Harkov’a gece boyunca saldırılar düzenledi Rus ordusu gece boyunca Ukrayna’nın Harkov kentine saldırılar düzenleyerek roketatarlar ile kentin birçok noktasını vurdu. Rus ordusunun saldırılarında Harkov'un hemen hemen birçok noktasında roketlerin isabet etmesiyle patlama seslerinin yankılandığı kentin birçok noktasında alevler yükseldi.