Türkiye Gazetesi

Rusya merkezli bir özel askerî şirket olan Wagner, Devlet Başkanı Putin'in istekleri doğrultusunda hareket eden bir paramiliter örgüt. Kiev'e giden Wagner Grubu Zelenskiy'e 3 kez suikast girişiminde bulunmuştu. Başarız olan bu girişimlerin ardından gurubun Kiev'de sıkışıp kaldığı ortaya çıktı.

RUSYA RESMİ OLARAK KABUL ETMEDİ

Wagner bu zamana kadar Rusya için dünyanın farklı noktalarında görev aldı. Rusya'ya bağlı olduğu bilinen Wagner Grubu'nu Rus Devleti asla kabul etmedi. Sürekli olarak da tüm iddiaları reddetti. Wagner grubu Kiev'de mi? Wagner nasıl ve kim tarafından kuruldu? İşte Wagner Grubu ile ilgili bilinmeyenler;