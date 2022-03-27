Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde bir ay geride kalırken, müzakerelerden de henüz bir sonuç alınamadı.

İşgal altındaki kentlerde ise Rus sabotajcıların faaliyetlerini artırması edişelere neden oldu. Yaşanan son olayda 22 yaşındaki bir mühendis Ukrayna polisi tarafından evinin işaretlendiği düşünülerek sorguya çekildi.

Bohdan Mylko adındaki genç mühendis, “Polis normal bir adam olduğumu anladı ve eve gitmeme izin verdi. Ruslara yardım etmeye çalışmıyorum,” açıklamasında bulundu.

Bu durumun halk arasında paranoyalara sebep olduğuna dikkat çekilirken öte yandan Odesa polisi Volodymir Kalina ise “Bu bir paranoya değil. Bize karşı çalışan Rus ajanları ve Ukrayna vatandaşları var. Bu bir gerçek” diye konuştu. Söylentilerin güçlü bir dezenformasyon unsuru olduğunu ifade eden Kalina, Rusya’yı suçladı.

Kalina, “Dikkatimizi dağıtmaya çalışıyorlar. Bu sayede bizi şehrin bir bölgesinden uzaklaştırmayı ve işlerini daha rahat yapabilmeyi hedefliyorlar” dedi.

‘RUS DONANMASINA SİYAH OKLA İŞARET VERDİLER’

Bir başka olayda ise 71 yaşındaki emekli iş insanı Dmitro Novak, Rus birliklerine işaret verilmek için için sahildeki bir duvara siyaha boyanmış bir ok bırakıldığını söyledi. Novak, “Yetkilileri aradık, hemen geldiler ve ışıklar kapatıldı. Bu yüzden başka herhangi bir sinyal veya işaret olup olmadığına dikkatle bakıyoruz. Herkes tetikte. Her iki saatte bir vardiya değiştiriyoruz.” dedi.

SABOTAJCILARIN DÖRT HEDEFİ VAR

Ukrayna parlamentosuna güvenlik tavsiyelerinde bulunan analist Hanna Shelest ise, sabotajcıların işaret bırakmalarındaki amaçlarını açıklayarak, birinci hedefin sokak çatışmalarının başlaması ihtimaline karşı kasabadaki silah ve mühimmatın depolanmasına yönelik olduğunu, ikinci hedefin ise dezenformasyon ve dedikodu yaymak olduğunu söyledi.

Shelest, “Üçüncü hedef, Ruslar tarafından bir amfibi çıkarma olması durumunda hangi yöne gidileceğini gösteren işaretler ile şehirde yönleri belirlemektir. Dördüncüsü ise topçu veya hava saldırıları için görsel veya elektronik sinyallerle hedefleri işaretlemektir.” dedi.

Ukrayna medyası da, polisin iddia edilen Rus sabotajcılarını tutukladığını gösteren çok sayıda video yayınladı.

Daha önce de Kiev'de Rus güçleri ve Kremlin yanlısı sabotajcıların Rus güçlerine destek vermek için binaları işaretlediği iddia edilmişti.

Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşme Türkiye'de yapılacak Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta önemli bir arabuluculuk rolüne daha imza attı. Bu kapsamda, iki ülkenin heyetleri yüz yüze müzakerelere 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de devam edecek.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya'da bir rejim değişikliği stratejimiz yok Kudüs ziyaretinde İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ortak basın toplantısında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Rusya'da bir rejim değişikliği stratejimiz yok” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı: Depolar yüksek hassasiyetli füzeler ile vuruldu Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yakınlarında bulunan ve Ukrayna Ordusu'na yakıt sağlayan depoların yüksek hassasiyetli füzeler ile vurulduğunu açıkladı. Bakanlık sözcüsü Konaşenkov, Ukrayna’nın zayiatından da bahsetti.