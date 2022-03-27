Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in akıl hocası olarak bilinen Aleksandr Dugin, önemli açıklamalarda bulundu. Al-Jazeera televizyon kanalına konuşan Rus siyaset bilimci, Rusya'nın savaşı kazanmak zorunda olduğunu söyledi. Dugin, aksi halde Rusya'nın haritadan silinebileceğini vurguladı. Dugin, Rus ordusunun gerekirse nükleer silah kullanmasının şart olduğunu savundu.

"NATO KARIŞIRSA KARŞILIK VERİRİZ"

Aleksandr Dugin "Bu askeri operasyon bizim için varlık yokluk meselesi. Ya var olacağız ya da yok olacağız. Şu anda her şey sallantıda duruyor. Yenilgi ihtimalini düşünmüyoruz. Çünkü bu olamaz. Olursa Putin, Rusya ve bildiğim kadarıyla dünya da olmayacak. Çünkü biz her şeyi riske attık. Bu yüzden NATO tarafından nükleer bir saldırıya uğrarsak veya savaşa müdahale ederse, nükleer seçeneğe ilişkin Sayın Putin'in söylediklerini dinlemek gerekir. Çünkü sahada aynı şekilde cevap verilecek. Bu operasyonun 'son nefesimize kadar devam etmesi' kararı çoktan alındı ve kazanmaktan başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı.

Nükleer tehlike tahminlerden büyük Dünyada nükleer başlıkların yaklaşık yarısı Rusya ordusunun envanterinde bulunuyor. Moskova yönetiminin füzelerin ateşlenmesi emrini vermesi durumunda bölgenin cehenneme dönmesi kaçınılmaz.

ABD'den 'Kaplan Timi' hamlesi: Rusya'nın 'nükleer' tehdidi harekete geçirdi Rusya'nın Ukrayna topraklarında beklenen ilerlemeyi kaydedemediği ve bu nedenle nükleer silaha başvuracağı iddiaları üzerine dünya teyakkuza geçerken, ABD'de Rusya'nın nükleer yollara başvurması durumunda atılacak adımları belirlemek üzere özel bir ekip kuruldu. Ayrıca Brüksel'de toplanan G7 liderleri, yayımladıkları ortak bildiride Rusya'yı Ukrayna'da kimyasal, biyolojik ve nükleer silah kullanmaması konusunda uyardı.

Kremlin’in ‘nükleer’ tehdidine Biden’dan net cevap: Karşılığını veririz ABD Başkanı Biden, Rusya’nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vereceklerini ve bu karşılığın da kimyasal silahın kullanım şekline bağlı olacağını söyledi.