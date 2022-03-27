Türkiye Gazetesi

Sık sık Avrupa'ya demeçler veren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu defa düşman Rusya'nın basınına konuştu. Ukraynalı lider, Rusya'daki muhalif medya kuruluşların temsilcileri ile röportaj yaptı. Sık sık Avrupa'ya demeçler veren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu defa düşman Rusya'nın basınına konuştu. Ukraynalı lider, Rusya'daki muhalif medya kuruluşların temsilcileri ile röportaj yaptı.

"MARIUPOL'DA ADAMLARIMIZA ULAŞAMIYORUZ"

Zelenskiy gazetecilerin "Rusya, Mariupol'u neredeyse yok etti. Şu an şehrin kontrolü kimde" sorusuna "Ortada bilgi kirliliği var. Buna kimin sebep olduğu açık. Mariupol'da bütün giriş ve çıkışlar kapalı. Liman mayınlı. İnsani bir felaket olduğu açık. Oraya ilaç, gıda ve su götürmek imkansız. Rus birlikleri insani konvoylara ateş açıyor. Elimizdeki verilere göre 2 binden fazla çocuk öldü. Tam olarak nerede oldukları bilinmiyor. Mariupol’ün içinde askerlerimiz var. Rus birlikleri oraya gittiler. Ancak çağrılara karşılık vermeyen adamlarımız var" dedi.

"ÖLÜLERİ ŞEHİRDEN ÇIKARMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Mariupol’da kaç Rus askeri öldüğü sorusuna da "Ölen askerler, yaralılar ve tutsaklarla ilgili belgeler oluşturuldu. Listeler Rus tarafına verildi. Ancak cesetleri şehirden çıkarmak mümkün değil” şeklinde cevap verdi.

"RUS SPORCULARA BOYKOTLAR DOĞRU KARAR"

Vladimir Zelenskiy, Rus sporcu, sanatçı ve müzisyenlerinin boykot edilmesi, uluslararası organizasyonlardan uzaklaştırılmasına ilişkin kararla ilgili "Boykotlar doğru bir karar. Siyasetle ilgili olmayanlar için bile... Bizim yaşadığımız acıyı hissedemezsiniz ancak en azından bilirsiniz. Bu sebeple boykotlar ile rahatsız olurlar" diye konuştu.

"RUSYA ASKERLERİNİ ÇEKSİN, REFERANDUMA GİDELİM"

Zelenskiy'e Rusya’nın, Ukrayna için sunduğu 6 maddelik teklif ile ilgili daha önce referanduma gidebileceklerini söylemesiyle ilgili de soru soruldu. Gazeteciler "Ülkeden ayrılan mülteciler referanduma katılacak mı?" ifadelerini kullandı. Zelenskiy ise “Yurtdışında sandıklarımız var. Devlet Başkanlığı ve parlamento seçimlerinde olduğu gibi bu sandıklar kullanılıyor. Bunda herhangi bir problem görmüyorum. Fakat ayrılan Ukraynalıların yüzde 90’ı Rus askerlerinin çekildikleri gün dönmek istiyor. Zaten erkeklerin hiçbiri bir yere gitmedi. Sadece kadınlar ve çocuklar gitti. Bu sebeple Başkan Putin ile bir anlaşma yapmalıyız. Askerlerimiz ortadaysa garantörler hiçbir şeyi imzalamaz. Johnson, Biden, Erdoğan, Duda? Asker olursa kim oturup konuşacak? Bu sebeple kanuni değişiklik yapılmasına gerek yok. Rus tarafı 'Önce kanunu değiştirin sonra tankları çekelim' diyor. Rusya Başkanı ile bir anlaşmaya varmalıyız. Bunun için onun bulunduğu yerden kendi ayaklarıyla çıkıp dünyanın herhangi bir yerinde benimle buluşmaya gelmesi gerekiyor. Birlikler geri çekilirse garantörler anlaşmaları onaylar” dedi.

"DONBAS'A SALDIRMA PLANIMIZ YOKTU. BELGELER SAHTE"

Bir başka gazeteci "Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıkladığı istihbarat belgelerine göre Rusya Ukrayna'ya girmeseydi, Ukrayna Donbas'a saldıracaktı. Bu doğru mu"? sorusunu Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy "Bu belgeler sahte. Tabii ki böyle bir planımız yoktu. 2019’dan beri Başkan Putin’e operasyon başlatmayacağımızı söylüyorum. Topraklarımızı 'askeri yollarla geri almayacağız' dedim. İnanın bana farklı seçenekler arıyordum. Bu belgenin ne olduğunu bilmiyorum. Görmüş olsaydım sana cevap verirdim. Ukrayna’nın Donbas saldırılarından bahseden belgelerin yüzde 100'ü sahte. Mykola Balan kimdir? (Bahsi geçen belgede imzası olan Ukrayna yetkilisi) Buna yetkisi bile yok. Ulusal Muhafız Birimi, İçişleri Bakanlığı’nın bir parçası. Yani İçişleri Bakanı’nın imzası olmalı" sözleriyle cevapladı.

YILAN ADASINDAKİ ASKERLER YAŞIYOR MU?

Zelenskiy, savaşın ilk günlerinde Rusların Yılan adasındaki 13 Ukraynalı askeri öldürdüğünü söylemişti. Daha sonra askerlerin hayatta olduğu ortaya çıktı. Ukrayna lideri, buna ilişkin "Bazıları öldü, bazıları esir alındı. Rusya bunları bazı mahkumlar için takas teklifi olarak sundu. Tereddüt etmeden onları değiştirdik. Ölenler kahraman oldu, hayatta kalanlar ise takasta kullanıldı. Hepsi bu" açıklamasında bulundu.

"KİMYASAL SİLAHIMIZ YOK"

Rusya’nın, Ukrayna’da ortaya çıktığını iddia ettiği biyolojik laboratuvarlar iddiasına cevap veren Zelenskiy “Bizde nükleer silahlar, kimyasal biyolaboratuvarlar ve kimyasal silahlar yok. Çok isteriz ama bizde bunlar yok” ifadelerini kullandı.

GAZETECİLER AJAN SUÇLAMASI

Öte yandan, Rusya, bu röportajın yayınlanmaması istedi. Fakat muhalif gazeteciler bunu dinlemeyip yayımladı. Röportaj Rusya ve bütün dünyada ses getirdi. Ardından bu medya kuruluşları ile gazeteciler ajanlıkla suçlandı. Ayrıca konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Zelenski Putin'in yeni hedefini açıkladı: Gıda krizi çıkarmak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya lideri Putin’in yeni hedefinin dünyada gıda krizini tetiklemek olduğunu söyledi. Zelenski, Putin’in mülteci krizi oluşturduğuna da dikkat çekti.

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