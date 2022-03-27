Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ediyor. Ukrayna’nın Rus bombardımanlarının hedefi olan Çernobil’de yangın çıktı. Çevre Koruma ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Rusların bombalamaları sonucunda ve ırkçıların ormanları ateşe vermeleri yüzünden çıkan yangınlarda radyasyon seviyesinde artış gözlemleniyor. Güncel uydu görüntülerinde yangınların 31 farklı noktada çıktığı tespit edildi" ifadeleri kullanılarak, çıkan yangınların devam ettiği belirtildi.

ÇERNOBİL’DE RUS ORDUSUNUN İLERLEYİŞİ SÜRÜYOR

Çernobil'de bulunan Slavutıç kasabası günün erken saatlerinde Rusya ordusunun kontrolüne geçmiş, Slavutıç Belediye Başkanı Yuryi Fomiçev, kasabanın Rusya tarafından işgal edildiğini açıklamıştı. Fomiçev, “3 gün önce Rus birlikleri tarafından kenti savaşmadan teslim etme konusunda ültimatom aldık. Ancak buna rağmen şehri kararlılıkla savunduk. Ama Slavutıç, bugünden itibaren işgal altında" demişti.

Öte yandan, Rusya’nın kontrolüne geçen Çernobil Nükleer Santrali’nin yer aldığı bölgede 1986 yılında dünyanın en kötü nükleer kazası yaşanmıştı. Santral faaliyette olmamasına rağmen sürekli olarak kontrol edilmesi gerekiyor. Eski nükleer bölge büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ederken, Ukrayna parlamentosu uydu görüntülerinden alınan görüntülerden yola çıkarak geçtiğimiz günlerde santral çevresinde orman yangınlarının çıktığını ifade etmişti.

Ukrayna'dan Çernobil açıklaması: Laboratuvardaki örnekler yağmalandı Ukrayna hükümeti yaptığı açıklamada, Rus kuvvetlerinin radyoaktif atıkları izlemek için kullanılan terk edilmiş Çernobil nükleer santralinin yakınındaki bir laboratuvarı yağmaladığını ve imha ettiğini belirtti.

Çernobil'le provokasyon hazırlığı! Ölü askerleri buzdolabında saklıyorlar Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali devam ederken, savaşın en önemli noktalarından biri olan Çernobil Nükleer Santrali ile ilgili çarpıcı iddialar gündem olmaya devam ediyor. Ukrayna tarafından ortaya atılan son iddiaya göre, Rus askerlerin santralde sahte bir saldırı hazırlığında olduğunu belirtti. Aynı zamanda Rus askerlerinin yakladıkları Ukraynalı askerlerin cesetlerini dünya basınına "Sabotajcıları yakaladık" diye gösterecekelerini söylediler.