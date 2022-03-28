Türkiye Gazetesi

Ukrayna’nın serseri mayınları Karadeniz’e kıyısı olan ülkeleri alarma geçirdi. Önceki gün etkisiz hâle getirilen mayının ardından ekipler gün boyu İstanbul Boğazı’nın girişinde ve Karadeniz açıklarına kadarki alanı havadan ve denizden taradı. Sahil Güvenlik Komutanlığı botları da bölgede devriye attı. Mayın tehlikesi hem İstanbul hem de tüm Karadeniz’deki balıkçılarda büyük korkuya sebep oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca da mayın tehlikesi nedeniyle, Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında her türlü balık avcılığının durdurulduğu bildirildi. Ukrayna’nın Odessa’dan denize bıraktığı mayınların sayısını Rusya, 420 olarak açıklamıştı. Tehdidin sadece Türkiye ile sınırlı olmadığı, söz konusu mayınların Romanya ve Bulgaristan için de ciddi risk oluşturduğu kaydedildi. Rusya, “4 gün içinde Romanya, 10 günde de Bulgaristan’a çok sayıda mayın ulaşacak” diye uyarıda bulundu.

Balık fiyatları için mayın tehdidi Rusya-Ukrayna savaşında denize bırakılan mayınların İstanbul Boğazı'nda görülmesi üzerine Karadeniz'in Bulgaristan-Kefken kesiminde gece balık avcılığı yasaklanmıştı. Bu kararın balık tezgahlarına nasıl yansıyacağı merak konusu.

İstanbul Boğazı'nda 2. mayın iddiası asılsız çıktı İstanbul Boğazı’nda akşam saatlerinde yeniden mayın bulunduğuna dair ihbar asılsız çıktı. Bölgeye giden ekipler cismin mayın olmadığını tespit etti.