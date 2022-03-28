Türkiye Gazetesi

Dün Kudüs'te ABD Dışileri Bakanı Antony Blinken ile bir araya gelen İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in covid-19 testi pozitif çıktı. ABD Dışişler Bakanı Blinken'in bunun üzerine test yaptıracağı öğrenildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Bennett ile bir araya gelen Blinken’ın Covid-19 testi yaptıracağını açıklayarak şu şekilde konuştu:

'BLİNKEN TEMASLI'

“İsrail Başbakanı Bennett’in pozitif test sonucunu öğrendikten sonra, Dışişleri Bakanı Blinken yakın temaslı olarak kabul edildi. Blinken, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) maske kullanma ve uygun testlerden de geçme dahil tüm sürecini takip edecek.”

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