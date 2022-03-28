Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik işgal girişimi 24 Şubat'tan bu yana sürüyor. The Economist'e verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın birçok Ukraynalı belediye başkanını kaçırdığını söyledi. Zelenskiy, "Kentlerimizin belediye başkanlarını kaçırdılar. Bazılarını öldürdüler ve birçoğunu ise bulamıyoruz. Bulduğumuz kişiler ise zaten ölmüş. dedi.

Ukraynalı askerlerin ve gönüllülerin cesurca kentlerini savunduklarının altını çizen Zelenskiy, "Bizim korkusuz askerlerimiz şu an Mariupol’ü savunuyor. Onlar uzun bir süre önce buradan gidebilirlerdi fakat şehirden ayrılmadılar. Burada 31 günlük bombardımanın ardından onlar hala savaşmaya devam ediyor ve bunu Zelenskiy'nin isteği üzerine değil ölenleri gömmek ve yaralıların hayatını kurtarmak için yapıyorlar. İnsanlar halen yaşıyor ve bizler onları korumaya devam etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

"ZAFERİ KAZANACAĞIZ"

Zelenskiy, Ukrayna'nın zafer kazanacağına dair sözlerini yinelerken, "Başka bir şeye inanmak imkansız. Biz kesinlikle kazanacağız çünkü bu bizim evimiz, bizim toprağımız ve bizim bağımsızlığımız" dedi.

Zelenskiy ayrıca, "Kazanılacak zaferin birçok insanın hayatını kurtarması mümkün çünkü bu olmazsa hiçbir şeyin anlamı olmaz. Bizim toprağımız önemli" diyerek Ukrayna’da kalacaklarını ve sonuna dek ülkelerini savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Zelenskiy'den 'Türkiye'de müzakere' açıklaması Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, müzakere görüşmelerinde Türkiye'yi işaret ederek, "Önümüzde yeni bir müzakere turu var ve biz barış istiyoruz. Bana söylenene göre Türkiye'de yüz yüze görüşmeler olacak" dedi.