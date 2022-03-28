Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 1 ayı geride bıraktı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko, Ukrayna’da 24 Şubat’tan bu yana yaşanan savaşın maliyetini açıkladı.

Ukrayna Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının yaklaşık 565 milyar dolarlık zarara yol açtığını söyledi.

Sviridenko, Ukrayna’nın altyapısına zarar veren ve ekonomik büyüme kaybına yol açan savaşın maliyetinin 564.9 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Saldırılarda 10 milyon metrekare konut, 200 bin araba, 8 bin kilometrelik karayolu, tren hatları ve havaalanlarının hasar gördüğünü belirten Sviridenko, "Rakamların her gün değiştiğini ve ne yazık ki arttığını belirtmek gerekir. Bu nedenle Ukrayna, tüm engellere rağmen, hem dava açarak hem de Rusya'nın donmuş varlıklarına erişim sağlayarak tazminat almaya çalışacak" dedi.



Ukraynalı yetkililerden Rus ordusu için korkunç iddia: Askerler kendi komutanlarına saldırıyor Rusya-Ukrayna arasındaki savaş devam 1 ayı geride bıraktı. Bölgeden çok sayıda ölü ve yaralı haberleri geliyor. Ukraynalı yetkiller,kayıplar veren Rus ordusunda, askerlerin komutanlarına saldırdığını iddia etti.

Çavuşoğlu Ukrayna Dışişleri Bakanı ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki son durum ve İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleştirilecek müzakereler ele alındı.