Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen yüz yüze müzakereler yarın İstanbul'da tekrar başlayacak. Taraflar İstanbul'a gelmeye başlarken, müzakerelerin yeri ve saati de netlik kazandı.
İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri ve saati belli oldu
28.03.2022 - 18:28 | Son Güncelleme: 28.03.2022 - 18:30
Türkiye Gazetesi
Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri yarın saat 10.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelecek.
Etiketler : rusya,ukrayna,
841557 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/841557.aspx
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