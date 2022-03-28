Türkiye Gazetesi

Rusya ile 33 gündür kanlı bir savaş içerisinde olan Ukrayna'dan kritik bir haber geldi. İrpin Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin, yayınladığı video mesajında, daha önce Rus ordusunun girdiği Kiev yakınlarındaki İrpin şehrinden Rus birliklerinin tamamen çıkartıldığını söyledi.

"TEMİZLİK OPERASYONU YAPILIYOR"

Markuşin, "Bugün iyi bir haberimiz var, İrpin şehri kurtarıldı. Şimdi 'temizlik operasyonu' yapılıyor." dedi.

Tehlikeli olduğu için halkın şehre dönmesine hala izin verilmediğini dile getiren Markuşin, Rus ordusunun ileride kente saldırı yapabileceğini ve bundan dolayı kentin savunmasını pekiştireceklerini sözlerine ekledi.

Markuşin, Rus ordusunun kentten çıkartılmasından dolayı Ukrayna silahlı kuvvetlerine teşekkür etti.

Ukraynalı yetkililerden Rus ordusu için korkunç iddia: Askerler kendi komutanlarına saldırıyor Rusya-Ukrayna arasındaki savaş devam 1 ayı geride bıraktı. Bölgeden çok sayıda ölü ve yaralı haberleri geliyor. Ukraynalı yetkiller,kayıplar veren Rus ordusunda, askerlerin komutanlarına saldırdığını iddia etti.

Rus ordusu, bir belediye başkanını daha kaçırdı Ukrayna'da saldırılarını sürdüren Rus ordusuna dair açıklamada bulunan Kiev Bölgesel Askeri Yönetim Başkanı Oleksandr Pavlyuk, Slavutiç Belediye Başkanı Yuriy Fomiçev’in kaçırıldığını ve protesto eden sivillere ateş açıldığını belirtti.

Rus ordusu Ukrayna'yı Kalibr füzeleriyle vurdu Rusya Savunma Bakanlığı, Jitomir'de bulunan Ukrayna'ya ait askeri mühimmat depolarının Karadeniz'den fırlatılan Kalibr füzeleriyle vurulduğunu belirtti.

Ukrayna'dan Rus ordusu hakkında çarpıcı iddia: 9 Mayıs'a odaklandılar Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 30 gündür devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşın Rusya'da Zafer Bayramı olarak kutlanan 9 Mayıs'a kadar tamamlanması fikrinin propagandasının yapıldığını bildirdi.