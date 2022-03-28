Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşında 33. gün geride kalırken, savaşçılarıyla birlikte Putin cephesinde savaşan Ramazan Kadirov, Ukrayna'ya gitti. Rus lider Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider, ortakları ve ailesi ile gittiği Ukrayna'da Çeçen savaşçılarla fotoğraf çekilip başına servis etti. Savaşta güç kaybettiği öne sürülen Rusya ordusuna bir miktar da olsa destek vermek için Ukrayna'ya gittiği ifade edilen Kadirov'un burada askerleriyle çektirdiği fotoğraflar ise özellikle İngiliz basınında gündem oldu.

RUS PROPAGANDASI

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde birinci aya girilirken, Çeçen lider Ramazan Kadirov'un ortakları ve ailesi ile birlikte Ukrayna'ya gittiği belirtildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla da bilinen 45 yaşındaki Kadirov'un Ukrayna'daki birlikleri ile bir araya geldiği ve Rus propagandasına katkıda bulunmak için buradan görüntüler paylaştığı aktarıldı.

"BOCALAYAN RUSYA'YA BİR MİKTAR DESTEK VERMEK İSTİYOR"

İngiliz medyası, Kadirov'un bölgeye gelmesini "Rusya'nın bocalayan işgalinde bir miktar başarı elde etmek için bir çaba" olarak nitelendirdi.

Çeçen lider, Ukrayna'ya gelerek burada kendi birlikleriyle poz verdi. Görüntüler, Çeçen medyası tarafından "Kadirov, çocukları ve meslektaşlarıyla birlikte Ukrayna'ya geldi." başlığıyla duyuruldu. Fotoğraflarda, Rusya bayrağının yanı sıra Kadirov'un fotoğrafının yer aldığı bayraklar da görüldü.

Çeçen liderin poz verdiği askerlerin üniformalarının omuz kısımlarında yer alan Z sembolleri de dikkat çekti. Daha önce bu sembollerle ilgili birçok iddia ortaya atılmış, Rusya Savunma Bakanlığı, tankların üzerinde yazılı olan 'Z' ve 'V' harflerinin 'Zafer ve Görev tamamlanacak' anlamlarına geldiğini duyurmuştu.

Çeçen lider Kadirov’dan Mariupol paylaşımı Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik müdahaleleri 32. gününde de devam ederken bölgeden socak görüntüler gelmeye başladı. Rus lider Putin ile yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov Mariupol’de çatışmalara ait görüntüleri paylaştı.

Çeçen birliğine ait Şeyh Mansur taburu Ukrayna'da Kadirov'un askerleriyle çatışıyor Ukrayna destekçisi Şeyh Mansur Taburu (Çeçenler) Rus ordusu içerisinde yer alan Kadirov'un askerlerine karşı Irpin'de savaşmaya başladı. Daha önce Şeyh Mansur Taburu Putin'den intikam almak için Ukrayna'da savaşacaklarını açıklamıştı.

Ukrayna'dan çarpıcı iddia: Kadirov'un askerleri ülkeden kaçtı Ukrayna'ya askeri harekat düzenleyen Rusya'nın en büyük destekçilerinden olan Kadirov'un, Rus ordusuna destek amaçlı gönderdiği Çeçen askerlerin ülkelerine geri döndüğü iddia edildi.

Kadirov 'Ağzımın suyu aktı' dedi, Biden'a teşekkür etti: Dört gözle bekliyorum Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki işgal girişimi sürerken, dünyanın tepkisini çeken Rusya'ya az da olsa destek veren ülkeler ve isimler de yer alıyor. Çin, Hindistan ve Suriye gibi ülkelerin yanı sıra Putin'in en büyük destekçisi olduğu bilinen Çeçen lider Kadirov, Joe Biden'a Ukrayna'ya göndereceği silahlar için teşekkür ederek, "Bu silahları ele geçirip Rusya adına kullanmayı dört gözle bekliyorum" dedi.