Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından, başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere peş peşe yaptırım kararlarını açıklamıştı. En büyük doğal gaz edarikçisi konumundaki Rusya'nın yaptırımlara cevabı ise doğal gazı kesmek oldu.

Bu hamle ile Avrupa başta olmak üzere ülkeler enerji tedariği sağlayabilecekleri yeni kaynaklara yöneldiler.

YENİ TEDARİKÇİ: IRAK

Dubai'deki Atlantik Konseyi enerji forumunda konuşan Barzani, doğalgaz sektöründeki yatırımları artırdıklarını söyledi. Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Avrupa'daki enerji açığının en azından bir kısmını karşılayabileceğini söyledi.

Barzani ayrıca bölge dışındaki ülkelerin de enerji ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olabileceklerini de açıklayarak Türkiye'ye de enerji ihracatına başlayacaklarını açıkladı.

Barzani, Rusya'ya uygulanan yaptırımların ardından IKBY'nin küresel öneme sahip bir enerji ihracatçısı konumuna gelebileceğini vurguladı.

AB doğal gaz için uyardı: Depolar kışa kadar doldurulmalı Avrupa Birliği, üye ülkelerdeki yer altı doğal gaz depolarının önümüzdeki kış aylarına kadar doldurulmasını zorunlu kılacak yasal düzenlemeyi hazırladı.

Putin'den ruble yaptırımı: Doğal gazı ruble ile satacağız Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) mal tedarikinde ödemeyi dolar veya avro ile almanın artık anlamsız olduğunu belirterek, “Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev görüşmesinde kritik doğal gaz hamlesi Akşam saatlerinde gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmesinin detayları belli oldu. İki liderin Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra doğal gaz konusunu da masaya yatırıldığı öğrenildi.