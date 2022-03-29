Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletlerinin terör örgütlerine desteği hız kesmeden devam ediyor. ABD her yıl olduğu gibi terör örgütlerine milyon dolarlar aktararak fonluyor. DAEŞ Terör örgütü bahanesiyle aralarında YPG ve PKK’nın yer aldığı terör örgütlerine Amerika tarafından hem maddi hem de silah desteği verildiğini artık herkes biliyor.

ABD BAŞKANI BİDEN BÜTÇEYİ SUNDU

ABD Kara Kuvvetleri 2023 yılı için Suriye’deki gruplara, listede YPG ve PKK’nın da bulunduğu terör örgütleri için bütçeden 542 milyon dolar ayrıldı. ABD Başkan Joe Biden, 2023 mali yılı bütçesini kongreye sundu ve bu bütçe çerçevesinde, savunma harcamalarına toplamda 813 milyar dolar talep edildi.

‘EĞİT-DONAT DESTEK FONU’

Pentagon’un bütçe talebine ilişkin belgelerde, Kara Kuvvetlerinin bütçesinde dış operasyonlar kapsamında Suriye'deki gruplara ve Irak'a “eğit-donat destek fonu” dikkati çekti.

Pentagon, her yıl savaş fonu olarak da bilinen “Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar Fonunu” ayrı bir kalem olarak bütçeye ekliyordu. Ancak son iki yıldır bu fon Savunma Bakanlığı Temel Harcamalarına eklenmiş durumda.

Bu fon dahilinde DAEŞ’e karşı Irak ordusu ve Suriye’deki gruplara verilen “eğit-donat destek fonu” ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı bütçesine eklendi. Kara Kuvvetleri bütçe talebinde temel harcamalara 163 milyar dolar, dış operasyonlar için ise 15 milyar ayrıldığı bilgisi verildi.

Söz konusu 15 milyar doların 14 milyar 64 milyon dolarının askeri personel maaşları, operasyon, bakım, araştırma dahil ABD ordusunun harcamalarına ayrıldığına vurgu yapıldı.

BÜTÇENİN NE KADARI PKK’YA AYRILACAK?

Aynı belgede “DAEŞ ile mücadele Irak ve Suriye eğit-donat fonu” için 542 milyon doların talep edildiği belirtildi. Belgede bu miktarın ne kadarının Irak ordusuna, ne kadarının Suriye’de YPG/PKK terör örgütünün de dahil olduğu gruplara sağlanacağı belirtilmedi.

2022’DE TERÖR ÖRGÜTLERİNE 177 MİLYON DOLAR DESTEK

ABD yönetimi 2022 mali yılında da bu fon için 500 milyon dolar ayırmış, bunun 177 milyon dolarını YPG/PKK terör örgütünün de aralarında bulunduğu Suriye’deki gruplara destek olarak sağlamıştı.

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