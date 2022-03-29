Türkiye Gazetesi

Tüm dünyanın gözü İstanbul’a odaklanmış durumda. Rusya ve Ukrayna cephesi Dolmabahçe’de görüşmelere başladı. Görüşmeler devam ederken Ukrayna tarafından 600 Rus ajanının bulunduğu bir liste yayımlandı. Bu ajanların genellikle İngiltere’de olduğu ve Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) için bilgiler topladığı belirtildi.

Toplamda 620 kişiden oluşan bu listede FSB için çalışan ajanların pasaport bilgileri, telefon numaraları ve hatta içki içme alışkanlıkları bile yer alıyor. Öte yandan içlerinden birinin kendisine James Bond ismini taktığı ortaya çıktı.

TAKMA ADI DİKKAT ÇEKTİ

Yayınlanan liste ülkeler tarafından incelenirken, ajanlardan bir tanesinin Skype adresinin “jamesbond007” olduğu, ünlü Ajan karakterin Aston Martin marka arabasından esinlenerek kendisine “DB9” diye kod ad taktığı da ortaya çıkan bilgiler arasında.

AVRUPA’YI SARMIŞLAR

Ukrayna yetkilileri listedeki isimlerin çoğunlukla Avrupa’da olduğu ve ciddi suçlara karıştıklarını iddia etti. Aynı zamanda bu ajanların büyük çoğunluğu ise İngiltere’de görev yaptığı belirtildi. Listedeki ajanlarla ilgili bilgiler hepsinin isminin karşısında pasaport numaraları, kayıtlı oldukları adresler, plakaları ve hatta gelir kaynaklarını da içeriyor. Bazı isimler için ev adresleri bile listede yer alıyor. İngiliz Telegraph gazetesindeki habere göre, listenin gerçekliği bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadığı ancak durumun Moskova için yine de büyük sıkıntı oluşturduğu iddia edildi.

İSİMLER ARAŞTIRILMAYA BAŞLANDI

Ukraynalı yetkililer listenin kaynağını açıklamasa da Bellingcat adındaki araştırmacı gazetecilik sitesinden Aric Toler’a göre liste daha önce ortaya çıkarılan ve hassas bilgiler içeren Rus istihbarat servisi dokümanlarından oluşturuldu.

Geçen hafta basına yansıyan haberlerde Rusya’nın FSB içindeki Batılı ajanların peşine düştüğü iddia edilmişti. Bu da Kremlin yönetiminin bu listeyle ortaya çıkan bilgiler nedeniyle sıkıntı yaşadığını ve Ukrayna’nın yayınladığı listenin doğru olabileceği ihtimalini düşündürdü.

UKRAYNA İÇİN SENARYO BİLE YAZDILAR!

Mart ayının başında ise itirafçı bir FSB ajanının Ukrayna’nın işgali ile ilgili sözleri gündem olmuştu. Rusya’nın Ukrayna için ‘savaşta büyük başarısızlık’ senaryoları yazmaya başladığı ve bu yenilginin Nazi Almanya’sına benzetmeye çalışılacağı ortaya çıkmıştı.

Bölgeden geçilen haberlere göre Vladimir Putin bazı FSB ajanlarına ev hapsi verdi. Bunun da Rusya’nın işgal planlarını sızdırmak ve Batılı istihbarat yetkililerine bilgi sağlamak suçlarına karşılık bir ceza olduğu söylendi.

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