Türkiye Gazetesi

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, casusluk yaptıkları gerekçesiyle Rus diplomatları sınır dışı ettiklerini duyurdu. Hoekstra, "Hollanda, diplomat olarak görev yapan Hollanda'daki Rus temsilciliklerine bağlı 17 Rus istihbarat görevlisini sınır dışı etti." paylaşımında bulundu.

Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesinin (AIVD) ve Hollanda Askeri İstihbarat ve Güvenlik Servisinden (MIVD) elde edilen bilgiler doğrultusunda kararın alındığını kaydeden Hoekstra, "Bu istihbarat görevlileri ülkenin güvenliği için bir tehdittir. Bu adım, benzer düşünen diğer ülkelerle koordineli olarak atıldı. Bu, ulusal güvenlik bağlamında alınmış bir önlemdir." ifadesini kullandı.

Rus diplomat, Almanya'daki elçilik binasının önünde ölü bulundu Berlin'de bulunan Rusya Büyükelçiliği'nin önünde, söz konusu kurumda çalışan bir sekreter ölü olarak bulundu.

Litvanya, Letonya, Estonya da 4 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti Litvanya 2, Letonya ve Estonya birer olmak üzere 4 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ederken, diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 7 gün süre tanındı. Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ise Avrupa Birliği'nde (AB) “daha az Rus ajanı” bulunması gerektiğini söyledi.