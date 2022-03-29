Türkiye Gazetesi

Ukrayna Savunma Bakanlığı, 13. tank alayından bir Rus komutanının kendini öldürdüğünü iddia etti. Kiev Savunma Bakanlığı'nın raporuna göre, Rusya'nın 13. tank alayında görevli komutan, tanklarının yüzde 90'ının kullanılamadığını öğrenince kendini vurdu.

Daily Star'ın haberine göre, tanklardaki malzemelerin çalındığı iddia edildi. Uzun yıllar Rusya'nın en büyük yabancı portföy yatırımcısı olan işadamı Bill Browder, mali yolsuzluğun Rus ordusunu felce uğrattığını söyledi.

ASKER TARAFINDAN SOYULDU

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Telegram'dan yaptığı açıklamada, tankların altın ve diğer değerli metalleri içeren hayati elektronik ekipmanlarının bir kısmının soyulduğunu söyledi. Bakanlık Rusya'nın "uzun vadeli depolama tesislerinden gelen önemli miktarda ekipmanı faaliyete geçirmeye çalıştığını" ve "bu ekipmanın durumunun çoğunlukla son derece yetersiz olduğunu ve bu nedenle tam kullanımını imkansız hale getirdiğini" iddia etti.

Ukrayna, Rusya'nın ekipmanı depolama tesislerinden savaşa aktarma planlarının, kitin büyük bir kısmının askerler tarafından soyulup satılması nedeniyle çöktüğünü söyledi.

Ukrayna: 6 Rus general öldürdük Rusya, Ukrayna'daki ilerleyişine devam ediyor. Ukrayna, 6 Rus generalin öldürüldüğünü açıkladı. Rusya da Ukrayna ordusuna verdiği kayıplarla ilgili bilgi verdi.

Rusya'ya ağır darbe! 4 Rus general öldürüldü Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 21’nci güne girdi. Çatışma ve bombardıman altındaki ülkede ölü sayıları da artıyor. Ukrayna öldürülen Rus generallerin sayısının 4’e çıktığını duyurdu.