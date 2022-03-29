Türkiye Gazetesi

Fas’a resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, başkent Rabat’ta mevkidaşı Nasır Burita ile düzenlediği ortak basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşına dair de konuştu. Blinken Rusya'ya, "Şimdi artık bu saldırıyı derhal bitirmeli, askerlerini geri çekmeli ve müzakerelere girişmelidir." çağrısında bulundu.

"UKRAYNA'YA ACIMASIZCA MÜDAHELE EDİYOR"

Blinken, Rusya'nın şimdiye kadar Ukrayna'ya "acımasızca muamele" ettiğini belirterek, "Rusya'nın gerçekleştirdiği saldırı, Ukraynalı çocukların yarısını yerinden etti. Şimdi artık bu saldırıyı derhal bitirmeli, askerlerini geri çekmeli ve müzakerelere girişmelidir." dedi.

Ukraynalıların savaşın gölgesinde bile müzakerelere başlayabilecek cesarette olduğuna dikkati çeken Blinken, "Rusya'nın şu anda savaşı durdurmak istediğine dair hiçbir belirti yok." ifadesini kullandı.

"Rusya'nın Ukrayna hakkında ne söylediğine değil ne yaptığına bakıyoruz." diyen ABD Dışişleri Bakanı, Moskova'yı dünyadaki birçok ürünün tedarikinin askıya alınmasının arkasında olmakla suçladı.

Orta Doğu turu kapsamında 27-28 Mart'ta İsrail'deki Necef Zirvesi'ne katılan Blinken dün akşam Fas’a gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya'da bir rejim değişikliği stratejimiz yok Kudüs ziyaretinde İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ortak basın toplantısında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Rusya'da bir rejim değişikliği stratejimiz yok” dedi.

Blinken'den, Türkiye'ye Ukrayna teşekkürü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşenABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Yaptırımları artırmaya devam edeceğiz Rusya'nın Ukrayna saldırılarına ilişkin en kötü senaryoya hazırlandıklarını söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Yaptırımları artırmaya devam edeceğiz. Bu bir özgürlük savaşı değil, Putin'in savaşı" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Putin'i özel hayatından vurdu ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den savaşı sonlandırmasını istedi ve Blinken bu kez Rus liderin özel hayatını gündeme getirdi.