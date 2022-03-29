Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden’in eşi Jill Biden'ın öğretmenlik yaptığı Northern Virginia Üniversitesine (NVCC) bu sabah bomba ihbarı yapıldı. Okulun Twitter hesabından “Alexandria kampüsü, bomba ihbarı sebebiyle bugün kapalıdır” şeklinde uyarıda bulunuldu. Okuldan öğrenciler ve çalışanların boşaltıldığı kaydedilerek, bölgeye yaklaşılmaması konusunda yetkililerin talimatlarının takip edilmesi istendi.

"FIRST LADY GÜVENDE"

Jill Biden’in Sözcüsü Michael LaRosa "First Lady, bu sabah Beyaz Saray'dan ders için ayrılmadan önce NVCC’de bir bomba tehdidi olduğu konusunda bilgilendirildi ve şu an güvende” dedi. Yetkililer, ihbarla ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Macron, Biden'a katılmıyor: Putin için 'kasap' demeyeceğim Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, sözlerde ve eylemlerde gerilimin artırılmaması gerektiğini belirterek, Putin için Biden gibi "kasap" ifadesini kullanmayacağını belirtti.

Biden'dan Putin'e: NATO topraklarına girmeyi aklından bile geçirme ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek, "NATO topraklarına girmeyi aklından bile geçirme" dedi.

Biden: Putin iktidarda kalmamalı NATO toplantısı için Avrupa’ya giden ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna halkına seslenerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "Bu adam iktidarda kalmamalı." ifadesini kullandı.