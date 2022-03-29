Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 34. gününde de tüm şiddetiyle sürüyor. Bugün İstanbul'da gerçekleşen müzakerelerin ardından ılımlı mesajlar verilse de Rus ordusunun saldırıların şiddetinin boyutu hala büyük. Bu kapsamda alınan bilgiye göre; Rus ordusu Ukrayna’nın Rivne bölgesindeki bir petrol deposunu füzelerle vurdu.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 34’üncü gününe girerken, Rus ordusu Ukrayna’ya füze saldırıları düzenlemeyi sürdürüyor. Ukrayna’nın başkenti Kiev’in yer aldığı bölgede bulunan Rivne bölgesinde bir petrol deposu Rus ordusu tarafından vuruldu. Saldırının ardından yangın çıkan depoya Ukrayna Acil Durumlar Servisi personeli olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti.

Servis tarafından yapılan açıklamada, yangının 20 bin metrekareye yayıldığı ve söndürme çalışmalarının da devam ettiği bildirildi. Ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz bir açıklama ise yapılmadı.

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