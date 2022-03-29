Türkiye Gazetesi

Ukrayna'ya başlatılan savaşın ardından Rusya ve Putin türlü yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Öyle ki Putin'e verilen fahri doktora unvanından, tekvandodaki siyah kuşağına kadar birçok sıfatı geri alındı. Bu defa da Madrid Belediyesi, 2016 yılında verilen şehrin altın anahtarını geri aldığını açıkladı.

VOX ANAHTARIN GERİ ALMASINI ONAYLAMADI

Madrid Belediye Meclisindeki oylamada, aşırı sağ görüşlü Vox partisi dışındaki tüm siyasi partiler, Putin'e verilen altın anahtarın geri alınmasına onay verdi.

Vox partisinin sözcüsü Javier Ortega Smith, onur göstergesi olarak verilen altın anahtarın Putin'in şahsına değil Rus halkına hitaben verildiğini savunarak, Rus, Ukrayna ve İspanyol halkının herhangi bir "totaliter siyasi girişimden korunması gerektiğine inandıklarından" öneriye karşı oy kullandıklarını söyledi.

Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin'i kınamaktan çekinen aşırı sağcı Vox'un tutumu, başta sol görüşlüler olmak üzere diğer siyasi partilerce eleştirildi.

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