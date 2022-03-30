Türkiye Gazetesi

Çin’in en büyük şehirlerin Şanghay’da koronavirüs nedeniyle uygulanan tam kapanma kararı genişletildi. Kent yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Şanghay'ın batı bölgesi olan Puxi’nin bazı bölümlerinin, daha önceden planlanan 1 Nisan tarihinden önce kapatıldığı duyuruldu. Bu kararın alınmasında dün açıklanan günlük 5 bin 982 yeni Covid-19 vakasının sebep olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, kapanmaya uymayan ve Covid-19 testi yaptırmayı reddedenlere ağır cezai işlemlerin uygulanacağı vurgulandı.

BOŞ SOKAKLARDA GEZEN ROBOT GÜNDEM OLDU

Artan Covid-19 vakaları nedeniyle tam kapanma kararının uygulandığı Şanghay’ın Jiading Mahallesi'nde sırtındaki megafonla salgın kurallarına ilişkin anons yapan robot köpek sosyal medyada gündem oldu. Mahallede oturan bir kişi tarafından çekilerek Çin’in en büyük sosyal medya platformu Weibo’da paylaşılan robot köpeğe ait görüntüler milyonlarca kez izlendi. Görüntülerde robotun boş sokaklarda gezerek sırtındaki megafonla mahalle sakinlerine Covid-19 salgını kurallarına uymaları konusunda anons yaptığı anlar yer aldı. Bazı sosyal medyada kullanıcıları gündem olan paylaşıma, "Bu köpeğe söyleyin bize de yemek getirsin" yorumunda bulunurken, bazı kullanıcılar ise robotun boş sokaklarda gezmesini korku filmlerine benzetti. Görüntülerdeki robotun fiyatının ise yaklaşık 16 bin dolar olduğu öğrenildi.

Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka ve vefat sayısı düştü Sağlık Bakanlığı günlük korovirüs tablosunu paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 61 kişi koronavirüsten hayatını kaybettiği, 11 bin 364 yeni vakanın olduğu öğrenildi.