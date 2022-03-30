Türkiye Gazetesi

24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgalde her daim Vladimir Putin'e olan desteğini gösteren Çeçen lider Ramazan Kadirov, 14 yaşındaki oğlu Adam'ı şiddetli çatışmaların yaşandığı Mariupol'de Ruslar için savaşmaya gönderdi.

BABASINA EŞLİK EDİYOR

Kadirov'un 12 çocuğundan biri olan Adam, Rusya 'nın stratejik açıdan önemli olan limanda babasına eşlik ederken görüntülendi. Daily Star'ın haberine göre Kadirov, oğlunun başarıyı ve silah arkadaşlarının ihtiyaçlarını ilk elden öğrenmesini istediğini ve ayrıca, başkentin işgaline öncülük etme sözü vererek, Kiev üzerindeki askeri baskıyı azaltan Rus hamlelerine katılmadığını açıkça belirtti.

ASKERİ ÜNİFORMAYLA SAHADA

Kadirov'un yayınladığı propaganda klibinde oğlu Adam'ın asker üniforması giydiği ve babasıyla hastane ziyaretinde bulunduğu görülüyor. Videoda Kadirov, oğlunu Rus generalle tanıştırıyor ve 'İşte benim Adam'ım. 13 yaşında' diyor. Resmi kaynaklar ise Adam'ın yaşının 14 olduğunu gösteriyor.

OĞLUNU MARİUPOL’E GÖNDERDİ

Kadirov, Adam'ın yanı sıra birkaç aile üyesini daha Mariupol'deki savaş bölgesine gönderdi. Bunlardan bazıları bakanlardı. Kadirov, propaganda videosunda son olarak "Çok yakında Mariupol'deki görevimizi tamamlayacağız ve Rusya Federasyonu Başkanı'na Kiev'i almak için hazır olduğumuzu rapor edeceğiz" diyor.

Putin Çeçen lider Kadirov’a korgeneral rütbesi verdi! Rus medyasında yer alan haberlere göre Vladimir Putin ile yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov’a korgeneral rütbesi verildiği açıklandı. Kadirov’un rütbe aldığı için Ukrayna’da kendi birliklerini komuta etmesi bekleniyor.