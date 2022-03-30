Türkiye Gazetesi

Walt Disney Company’nin Başkanı Karey Burke, Disney karakterlerinin en az yarısında LGBT'lileri ve ırksal azınlıkları temsil edeceğini duyurdu. Burke, eşsincel iki bireye annelik yaptığını sözlerine ekledi.

Bir süre önce Pixar, Disney'i filmlerdeki eşcinsel içeriği kaldırmakla suçlamıştı. Burke'nin açıklamasının suçlamanın ardından gelmesi dikkat çekti.

The Walt Disney Company, online platformu Disney+ Plus ile Türkiye'de yayınlara başlamaya hazırlandığını duyurmuştu. Platform, 14 Haziran 2022 tarihinde Türkiye'de üye alımına başlayacak.

Türkiye'de gösterilecek animasyon filmlerinde, açıklandığı gibi eşçinsel unsurların yer alma ihtimali endişeye yol açtı.Dünyaca ünlü animasyon film şirketinin başkanı Karey Burke skandal bir açıklama yaptı. Disney başkanı Burke video konferans görüşmesinde, Disney karakterlerinin en az yarısının LGBT topluluğunu ve ırksal azınlıkları temsil edeceğini açıkça belirtti.



Dünyanın en büyük animasyon film Walt Disney Company’nin Başkanı Karey Burke, video konferans yoluyla verdiği röportajda, bir trans birey bir de panseksüel bireyin annesi olduğunu ifade ederek, animasyon filmlerinin hikayelerinde çok sayıda LGBT karakterlerinin olduğunu açıkça ifade etti.

Florida Senatosu tarafından “Don’t Say Gay” (Eşcinsel Deme) yasa tasarını LGBT’li bireyleri ötekileştirdiği yönünde eleştirilmişti. Burke, yasayı eleştirdi ve gelecek dönemki projelerinde karakterlerin en az yarısını LGBT’li veya ırksal azınlıkları temsil etmesini istediğini söyledi.

Disney'den, Rusya'ya yaptırım! Tüm faaliyetlerini durduracak ABD eğlence endüstrisinin en büyük şirketlerinden biri olan Walt Disney, Rusya'daki tüm faaliyetlerini durduracağını açıkladı.

