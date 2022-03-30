Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın Çin’de yapılan Afganistan’a Komşu Dışişleri Bakanları 3. Konferansı çerçevesinde bir araya geldiği belirtildi.

YAPTIRIMLARA RAĞMEN İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENECEK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin ocak ayında Moskova’da yaptığı görüşmelerin ardından verilen talimatların uygulanması hususlarının ele alındığı bildirilen açıklamada, “Rusya ve İran’a karşı bir dizi dost olmayan ülke tarafından getirilen yasa dışı kısıtlayıcı önlemlere rağmen, tüm alanlarda iş birliğini güçlendirmeye yönelik karşılıklı niyet teyit edildi.” ifadeleri kullanıldı.

Bakanların Ukrayna ve Afganistan'daki durumu da ele aldığı aktarılan açıklamada, görüşmede İran nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı etrafındaki gidişata artan bir ilgiye de dikkat çekildiği kaydedildi.

Johnson'dan Rusya'ya yaptırım mesajı: Ateşkes sağlansa bile devam edecek İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'ya başlattığı savaş nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımların ateşkes sağlansa bile kaldırılmayacağını ifade etti.