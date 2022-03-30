Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde dün İstanbul'da bir araya geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy, bu görüşmeyi değerlendirdi. Medinskiy, yıllardan sonra Kiev yetkililerinin ilk defa Rusya ile anlaşmaya hazır olduğunu söyledi.

UKRAYNA BİR ÇOK ŞARTI KABUL ETTİ

Vladimir Medinskiy "Bize gelecekteki muhtemel bir anlaşmanın, kağıt üzerinde yazılı olduğu anlaşmanın ilkelerini teslim ettiler. Bu kağıtta NATO’ya katılmayı reddetme, Ukrayna’nın tarafsız statüsünü sabitleme, nükleer silahlar ve diğer kitle imha silahlardan vazgeçme yer alıyor” dedi. Medinskiy "Dün Ukrayna tarafı, Rusya ile gelecekte normalleşme ve iyi komşuluk ilişkileri kurmak için bir dizi önemli şartı yerine getirmeye hazır olduğunu ilk defa yazılı olarak kaydetti” ifadelerini kullandı. Müşavir, Ukrayna’nın teklifleri arasında yabancı askeri birlikler ve üslerin ülkeye konuşlandırılmasının reddedilmesi olduğunu belirtti. Ayrıca Rusya da dahil olmak üzere garantör devletlerin rızasıyla Ukrayna'da askeri tatbikatlar yapma zorunluluğunun da bulunduğunu dile getirdi.



Rusya’nın Kırım ve Donbas ile ilgili "ilkeli tutumunun" değişmediğini vurgulayan Medinskiy, Ukrayna'nın tekliflerde belirtilen bütün yükümlülükleri yerine getirmesi halinde ülkede NATO askeri alanı oluşma tehdidinin ortadan kalkacağını aktardı.

Ukrayna heyeti müzakereler için İstanbul’a geldi Rusya-Ukrayna müzakerelerine katılacak olan Ukrayna heyeti İstanbul'a geldi.

Zelenskiy: Rusya ile görüşmelerden gelen izlenimler pozitif değerlendirilebilir Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bugün İstanbul'da Rusya ile yapılan müzakereyi değerlendirdi. Zelenskiy, görüşmenin pozitif geçtiğini söyledi.