Türkiye Gazetesi

Rusya, İstanbul'da gerçekleşen müzakerede, Rus ordusunun başkent Kiev ve Çernihiv bölgelerinden çekileceğini duyurmuştu. Söz konusu adım sonrası barışa doğru yol alındığı düşünülse de bugün Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan endişelendiren bir açıklama geldi. Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Oleksandr Motuzyanyk, Rus ordusunun saldırı operasyonlarına yeniden başlamaya hazırlandığını açıkladı.

"RUS ORDUSU UKRAYNA'NIN DOĞUSUNU KUŞATMAYA ODAKLI"

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 35’inci gününde devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Oleksandr Motuzyanyk, Rus ordusunun saldırı operasyonlarına yeniden başlamaya hazırlandığını ifade etti. Matuzyanyk, Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki Ukrayna birliklerini kuşatmaya odaklandığını ve hala kuşatma altındaki Mariupol ile Luhansk'taki Popasna ve Rubizhne kasabalarını ele geçirmeye çalıştığını aktardı. Rus ordusunun başkent Kiev ve Çernihiv bölgelerinde bazı hareketlerinin gözlemlendiğini ifade eden Matuzyanyk, Ukrayna’nın bunun toplu bir geri çekilme olarak görmediğini belirtti.

"DONBASS'A ODAKLANACAKLAR"

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Rus ordusunun diğer kilit bölgelere odaklanmak ve Donbass bölgesinin "kurtarılmasını" tamamlamak için Ukrayna'nın başkenti Kiev ve kuzeydeki Çernihiv kenti yakınlarında yeniden toplandığı ifade edildi.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin dün yaptığı açıklamada, Ukrayna ile Türkiey’de devam eden müzakerelerde ilerleme kaydedildiğine işaret etmiş, “Karşılıklı güveni arttırmak, daha fazla müzakere koşulları oluşturmak ve anlaşmanın kabul edilip imzalanması nihai hedefine ulaşmak için Kiev ve Çernihiv yönlerinde askeri operasyonların azaltılmasına karar verildi” demişti.

Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky ise, Rus ordusu tarafından Kiev ve Çernihiv’de saldırıları durdurma kararı alınmasının ateşkes anlamına gelmediğini belirtmişti.

Rusya: İstanbul müzakereleri barış için zemin oluşturdu Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy, İstanbul’da yapılan müzakereleri değerlendirdi. Medinskiy "Ukrayna ilk defa Rusya ile gelecekte normal ilişkiler kurmak için bazı şartları yerine getirmeye hazır olduğunu gösterdi" dedi. Müşavir, birçok konuda uzlaşı sağlandığını aktardı.

Ukrayna: Rusya çekilirse barış anlaşmasını referanduma götüreceğiz Ukrayna ve Rusya taraflarından İstanbul'daki müzakere görüşmesinin ardından yapıcı açıklamalar gelmeye devam ediyor Ukraynalı Müzakereci Podolyak, Rus askerlerinin çekilmesi durumunda referandumu işaret etti. Podolyak: "Rusya'nın askerlerini 23 Şubat'taki pozisyonuna çekmesi halinde Rusya ile barış anlaşmasını ulusal referanduma götüreceğiz." dedi.

Müzakere sonrası Kremlin'den açıklama: Kırım Rusya'nındır Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün İstanbul’da gerçekleşen Rusya-Ukrayna görüşmelerinden bazı olumlu sonuçlar çıktığını belirtti. Peskov Kırım ile ilgili olarak “Kırım Rusya'nın bir parçasıdır, kimsenin tartışma hakkı yoktur” dedi.