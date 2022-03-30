Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, BM Rusya-Ukrayna Savaşı'nın son bulmasına yönelik yürütülen görüşmeleri desteklemeyi sürdürdüklerini ve görüşmelerin başarılı olmasını umut ettiklerini söyledi.. Dujarric, Ukrayna'da barışın sağlanması için gösterdiği çabalar nedeniyle Türkiye'ye minnettar olduğunu da belirtti.

UKRAYNALI MÜLTECİLEİRN SAYISI 4 MİLYONU AŞTI

Sözcü Dujarric, açıklamaların ve sözlerin eyleme dönüşmesini ve silahların susmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

BM'ye göre Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından 4 milyon kişi ülkeden ayrılırken, 6,5 milyon kişi de ülke içinde yerinden edildi. 13 milyon kişinin ise çatışmaların arasında kaldığı ve bir yere kıpırdayamadığı tahmin ediliyor.

UNICEF'e göre ise savaş nedeniyle 2 milyon çocuk mülteci konumuna düşerken, 2,5 milyondan fazla çocuk da ülke içinde yerinden oldu.

Müzakere ABD'nin gündeminde: Türkiye benzersiz konumda Türkiye’nin, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanması için gösterdiği çaba ve arabuluculuk rolü, CNN International’da analiz edildi ve Türkiye’nin arabulucuk rolüne dikkat çekildi.

Rusya, müzakere için neden Türkiye’yi seçtiğini açıkladı: Moskova'dan anlamlı teşekkür Rusya, barış müzakerelerine ev sahipliği yapan Türkiye'ye teşekkür mesajı yollayarak, barış görüşmelerinin neden burada yapıldığına dair de bilgi verdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova konuya ilişkin, Türkiye'nin diğer ülkelere nazaran daha dengeli ve bağımsız bir pozisyon aldığını söyledi.

Türkiye'deki görüşme öncesi kritik açıklama: Rusya'nın 3 talebine onay verdi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 1 ay geride kaldı. Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı barış görüşmesinde taraflar bu hafta masaya oturacak. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, müzakereyi tıkayan olan Moskova yönetiminin 3 talebine yeşil ışık yaktı.