Türkiye Gazetesi

Jose Maria Cordova Havalimanında, acil iniş sırasında küçük bir kaza yaşayan Latam Havayollarına ait uçak, hava trafiğini felç etti. Kolombiya Sivil Havacılık, konuya ilişkin açıklamasında, pistte meydana gelen olay nedeniyle 136 uçuşun iptal edildiğini ancak sorunun bugün çözüleceğini kaydetti. Toplamda 21 bin 245 yolcunun uçuşu iptal edilirken, havalimanında bekleyen binlerce kişi karara tepki gösterip yetkililerle tartıştı.

Burun dişlisindeki arıza nedeniyle dün tehlikeli ve zor bir iniş yapan Medellin-Cartegena uçağı, alandakileri acil duruma geçirmişti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde uçağın içinde bulunan yolcuların büyük korku yaşadığı görülüyor. Latam şirketinden yapılan açıklamada ise olayla ilgili soruşturma sürecinin Sivil Havacılık ile yürütüldüğü belirtilmişti.

Yolcu uçağının pistten çıkmasına ilişkin kaza raporu tamamlandı Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ işletmesindeki Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi esnasında pistten çıkması ile sonuçlanan kazanın raporu hazırlandı.

Pistten çıkmıştı, pide salonu olacak Ankara-Trabzon seferini yaparken 13 Ocak 2018 günü Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkan, kazanın ardından da tırlarla taşındığı Trabzon’un Yomra ilçesinde kaderine terk edilen yolcu uçağının kaderi belli oldu. Belediye tarafından 3 yatırımcıya tahsil edilen uçağı ilçede 4 milyon TL’lik yatırımla pide salonu olarak hizmet verecek.