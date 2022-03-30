Türkiye Gazetesi

The Daily Nation gazetesinin haberine göre Kenya Sağlık Bakanlığı, anne sütü yerine kullanılan besin maddelerinin kullanımını azaltmak ve sonlandırmak için harekete geçtik. Bakanlık, 28 Mayıs itibarıyla biberonların kullanımının yasaklanacağını açıkladı.

EMZİĞE DE YAPTIRIM

Ayrıca bebekleri anne sütü emmekten uzaklaştıran emzikler de yasaklanacak. Bu yaptırımların bir diğer sebebi de emzik ile biberon gibi ürünlerin sık sık temizlenmemesi, çok sayıda bakteri ve mikroorganizmayı taşıması olduğu belirtildi.

MAMAYA YASAK YOK

Bebek mamalarının yasaklanmadığı ancak yeni yasayla üretimine ve pazarlanmasına düzenleme getirileceği kaydedildi.

"ANNE SÜTÜYLE BESLENEN DAHA SAĞLIKLI OLUYOR"

Birleşmiş Milletler (BM), 2016'da yayımladığı raporunda, dünyada halen çok sayıda ülkenin bebek maması ve türevi ürünlerin pazarlanmasına ilişkin hiçbir yasal düzenlemeye sahip olmadığını belirtmişti. Raporda, anne sütüyle beslenen çocukların fiziksel ve zihinsel olarak daha sağlıklı olduğu vurgulanarak, hükûmetlere "anne sütünün desteklenmesi için gerekli yasal mevzuatın çıkarılması" çağrısı yapılmıştı.

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