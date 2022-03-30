Türkiye Gazetesi

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Ukrayna’da sivillere yönelik tahliyelerle ilgili verdiği brifingte yarın Mariupol’den Zaporijya’ya insani koridor açılacağını duyurdu.

"İNSANİ AMAÇLI SESSİZLİK REJİMİ"

Günlerdir abluka altındaki Mariupol’den yapılacak olan tahliyeler ile ilgili konuşan Mizintsev, “31 Mart 2022 10:00’dan itibaren yalnızca insani amaçlı ‘sessizlik rejimi’ ilan edildi ve siviller ile yabancıların tahliyesi için insani koridor açıldı. Bu insani operasyonun başarılı bir şekilde uygulanması için, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerinin doğrudan katılımıyla yürütülmesi önerilmektedir. Aynı zamanda, şu anda Berdyansk'tan Mariupol'a giden yolun bir bölümünün sistematik olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimleri tarafından havadan, ağır makineli silahlarla milliyetçi taburlardan saldırıya maruz kaldığını bildiriyoruz” dedi.



Ukrayna’nın insani koridorların uygulanması için koşulları yerine getirmesi çağrısı yapan Mizintsev, “Rus tarafının yanı sıra Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerini saat 06.00'ya kadar yazılı olarak bilgilendirin” ifadelerini kullanarak, Ukrayna’ya insani koridorlar konusunda çağrıda bulundu.

“ŞU ANA KADAR 509 BİN 425 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ”

Rusya’nın tek taraflı olarak insani koridorlardan sivilleri tahliye etmeye devam ettiğinden aktaran Mizintsev, “Son 24 saat içinde Kiev’in katılımı olmadan 3 bin 384’ü çocuk olmak üzere Ukrayna, Donetsk ve Luhansk’tan toplamda 20 bin 495 kişi tahliye edildi. Rusya’nın özel operasyonlarının başından bu yana 104 bin 807’si çocuk olmak üzere 509 bin 425 kişi tahliye edildi. Yine son 1 gün içinde Mariupol’den 3 bin 63 kişi toplamda 111 bin 865 kişi tahliye edildi” dedi.

Ukrayna tarafını sivil tahliyeleri engellemekle suçlayan Mizintsev, “Ukraynalılar, Kiev, Harkov, Çernihiv, Sumi, Mariupol ve diğer kentlerden 4 buçuk milyondan fazla sivili ve 19 ülkeden 6 bin 776 kişiyi ‘canlı kalkan’ olarak rehin tutmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN MAYIN UYARISI

Ukraynalıların Karadeniz’e döşediği mayınlar nedeniyle tehlikenin hala devam ettiğine dikkat çeken Mizinstsev, “Ayrıca 60’tan fazla gemi Ukrayna limanlarında rehin tutulmaya devam ediliyor. Kiev’in iç ve karasularda oluşturduğu bombardıman tehdidi ve yüksek mayın tehlikelerine karşı gemilerin dışarıya çıkmasına izin verilmiyor. Aynı zamanda, Ukrayna tarafı hala yabancı gemilerin toplanma alanına çıkışının güvenliğini sağlamaya hazır olduğunu teyit etmiyor ve bu sorunun çözümünde mümkün olan her türlü girişimlerden kaçınıyor” dedi.



Uluslararası Denizcilik Örgütü'nü ve armatör şirketlerin liderliğini, yabancı devlet gemilerinin Ukrayna limanlarından çıkışlarının güvenliğini sağlamaya ve engellemeye yönelik önlemler almak için Kiev’e baskı yapmalarına çağıran Mizinstsev, “Karadeniz ülkelerinin kıyıları boyunca demirlerinden kopan Ukrayna mayınlarının sürüklenme tehdidi hala var” dedi.

Macron ‘Mariupol’ ortaklığını duyurdu: Türkiye ve Yunanistan ile insani operasyon Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'nın Mariupol kentini terk etmek isteyenler için Türkiye ve Yunanistan ile ortak insani operasyon düzenleyeceklerini açıkladı.

İnsani koridora Rusya engeli Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk, Rusya'nın insani koridorun açılmasını engellediğini söyleyerek, tahliyelelerin gerçekleşemediğini belirtti.

Ukrayna'da insani koridorların açılmasıyla halk tren garlarına akın etti Rusya’nın ateşkes kararı sonrası Mariupol ve Volnovaha'da sivil tahliyesi için insani koridorlar açıldı. Koridorların açılmasıyla bölgeden uzaklaşmak isteyen siviller, tren garlarına akın etti. Yaşanan izdihamda ortaya çıkan görüntüler ise yürekleri sızlattı.

Saldırıda sekizinci gün! Rusya-Ukrayna insani koridor için anlaştı Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 8. güne girdi. Bölgedeki çatışmalar devam ediyor.Rus askerlerinin direnişi sürerken Kiev’de sokak çatışmalarına hazırlanıyor. Rusya, Barış görüşmelerinin ikincisi Belarus sınırında bulunan Brest’te yapıldı. Toplantıda, insani yardım koridoru oluşturulması konusunda uzlaşıya varıldığı öğrenildi.