Türkiye Gazetesi

Osman SAĞIRLI

Bugün dünyanın en zengin 10 insanı 1,3 trilyon dolarlık serveti kontrol ediyor. Bu servet ölçeği, dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 1,4'üne, Amazon’un bütün piyasa değerine veya 3.000 yıl boyunca günde 1 milyon dolar harcamaya eşittir. Aslında sadece iki yıl önce görülen miktarın iki katı (663 milyar dolar).

Milyarder serveti dikkate değer bir hızla biriktikçe, Forbes Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi’nden alınan verilere dayanarak 2022’de dünyanın en zenginleri şöyle:

212 milyar dolarlık servetiyle Elon Musk, dünyanın en zengin kişisi. Tesla, 2021’de dünya çapında yaklaşık bir milyon araç teslim etti. SpaceX’in CEO’su ve baş mühendisi olan Musk, 2022'de şimdiye kadar yapılmış 119 metre boyu ile en büyük roketi yörüngeye göndermeyi planlıyor. 168 milyar dolarlık net değeriyle Jeff Bezos ikinci sırada yer alıyor. Bezos, yıl içinde servetinde (-9 milyar dolar) bir düşüş gören ilk 10’daki tek milyarder.

KRİPTO MİLYARDERLER

Dünya çapında en az 10 kişi, kripto para birimlerinin stratosferik yükselişi sayesinde servetlerinin milyarlara ulaştığını gördü. FTX kripto türevleri borsasının kurucusu Sam Bankman-Fried, 24 milyar dolarlık net değeri ile en üst sırada yer alıyor. Bankman-Fried, borsayı 2019 yılında 27 yaşındayken başlattı. FTX'in şu anda bir milyon kullanıcısı ve 32 milyar dolarlık bir değeri var.

BankmanFried'i, kripto para borsası Coinbase'in kurucu ortağı Brian Armstrong takip ediyor. Binance'den sonra dünyanın en büyük ikinci kripto para borsasıdır. Ayrıca listede, her birinin net değeri 4 milyar dolar olan Gemini kripto para borsası Cameron ve Tyler Winklevoss'un kurucu ortakları da yer alıyor. Rakipleri Mark Zuckerberg gibi, bir Metaverse inşa etmeyi düşünüyorlar.

Milyarderlerin karakterleri: Ultra zenginlerin 5 özelliği Milyarder isimlerin hayatları ve kariyerleri her zaman merak konusu olmuştur. Şu anda dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın yanı sıra Jeff Bezos ve Bill Gates’in karakteristik özelliklerini merak ettiyseniz doğru yerdesiniz.