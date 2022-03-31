Türkiye Gazetesi

İstanbul’da gerçekleşen Ukrayna-Rusya zirvesi barış umutlarını artırdı. Rus ordusu başkent Kiev ve Çernigiv bölgelerinden çekilmeye devam ederken Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı "Rus ordusu başkenti kuşatma görevini yerine getiremedi. Muhtemelen birliklerini ülkenin doğu yönünde yoğunlaştıracaklar" dedi.

Beyaz Saray da "Moskova’dan gelen eylemleri azaltma kararına temkinli yaklaşıyoruz. Bunun bir geri çekilme değil; kuvvetlerin kaydırılması olduğuna inanıyoruz" açıklamasında bulundu. İngiltere Savunma Bakanlığı da "Ağır kayıplara uğrayan Rus birlikleri yeniden organize olmak ve ikmal için Belarus ve Rusya’ya dönmek zorunda kaldı" diyerek, Beyaz Saray’ın endişelerine destek çıktı.

Bu arada Donetsk yönünde saldırılarına devam eden Rus ordusu, Kreminna ve Mariupol yerleşim bölgelerini havadan ve füzelerle vurdu. Stepnogorsk, Orihov ve Gülyaypole yerleşimlerinin yakınındaki Ukrayna ordusuna ait mevzilere de topçu ateşi açıldı.

ABD’DEN DESTEK KUVVET

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Doğu Avrupa’daki güçlere destek kuvvet göndereceklerini açıkladı. 200 askerin Litvanya’da bulunduğunu, 200 askerin de belirlenen ülkelere gönderileceğini söyleyen Pentagon Sözcüsü John Kirby "Güney Carolina’daki Baeufort Üssünden deniz piyadelerine bağlı 10 adet F/A-18 Super Hornet uçağı ve birkaç deniz piyadesi C-130 uçağı Doğu Avrupa’ya kaydırılacak" dedi.

Danimarka da NATO’ya 800 asker göndermeye hazır olduğunu bildirdi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Buça ve Irpin bölgelerindeki Rus askerleri püskürtüldü. Çatışmaların hafiflemesi ve tansiyonun düşmesi üzerine evlerini terk eden bazı siviller başkente dönmeye başladı.

"İSTANBUL'DA UKRAYNA'DAN OLUMLU İZLENİMLER ALDIK"

Ukrayna heyeti ile görüşmelerdeki Rus heyetinin başkanı Rusya lideri Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy, İstanbul’da yapılan müzakereleri değerlendirdi.

“Ukrayna'nın ilk kez Rusya ile gelecekte normal ilişkiler kurmak için bazı şartları yerine getirmeye hazır olduğunu gösterdiğini” bildiren Medinskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Bize gelecekteki muhtemel bir anlaşmanın, kâğıt üzerinde yazılı olduğu ilkelerini teslim ettiler. Bu kâğıtta NATO’ya katılmayı reddetme, Ukrayna’nın tarafsız statüsünü sabitleme, nükleer silahlar ve diğer kitle imha silahlarından vazgeçme yer alıyor."

Medinskiy, Rusya’nın Kırım ve Donbas ile ilgili "ilkeli tutumunun" değişmediğini de vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Ukrayna ile önceki gün yapılan müzakerelerin sonuçlarının "ileriye dönük olumlu gelişme" olduğunu söyledi. Diğer yandan Birleşmiş Milletler, Türkiye'yi, Ukrayna'da barışın sağlanması için gösterdiği çabalar nedeniyle övdü. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, “Türkiye'ye çabaları için son derece minnettarız" dedi.

Rusya'dan kısmi ateşkes kararı: Mariupol’den Zaporijya’ya insani koridor açıldı Rusya, yarın Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren yalnızca insani amaçlarla ateşkes ilan ettiğini duyurarak, sivillerin ve yabancı vatandaşların Mariupol'den Zaporijya'ya tahliyesi için ek bir insani koridor açılacağını açıkladı.

Ukrayna: Rusya çekilirse barış anlaşmasını referanduma götüreceğiz Ukrayna ve Rusya taraflarından İstanbul'daki müzakere görüşmesinin ardından yapıcı açıklamalar gelmeye devam ediyor Ukraynalı Müzakereci Podolyak, Rus askerlerinin çekilmesi durumunda referandumu işaret etti. Podolyak: "Rusya'nın askerlerini 23 Şubat'taki pozisyonuna çekmesi halinde Rusya ile barış anlaşmasını ulusal referanduma götüreceğiz." dedi.