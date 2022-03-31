Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki işgal girişimi devam eden, Ukrayna ordusu Rus birliklerini durdurmak için türlü yönteme başvuruyor. Karadeniz başta olmak üzere yollar ve araziler mayınlarla döşenirken başkent Kiev'e bağlı Borodyanka kentinden akıllara durgunluk veren görüntüler ortaya çıktı.

MAYINLARA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Rus ordusunun kente girişini önlemek için Ukrayna birlikleri tarafından kentin ana yoluna TM-62M tipi tanksavar mayınları döşendi. Yolun hemen hemen tüm noktalarına döşenen mayınlar büyük tehlike oluştururken, Ukraynalı siviller bu mayınlara aldırış etmedi.

Kentten ayrılmak için yolu kullanan sürücüler araçlarıyla mayınların döşendiği noktadan korkmadan geçiş yaptı. Sürücüler mayınlara temas etmeden yavaş yavaş ilerleyerek mayınlı alandan geçmeyi başarırken bu anlara dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Şu ana kadar herhangi bir olumsuz haberin gelmediği mayınlı yollardan siviller çaresizce geçmeye devam ediyor.

Ukrayna, mayınlar için Rusya'yı suçladı Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliinde bir ay geride kalırken savaş Karadeniz sularını da tehdit etmeye başladı. Bölgeden sürüklenip gelen mayınlar hem Karadeniz hem de Boğaz için ciddi tehlike oluştururken Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Romanya'da görülen deniz mayınlarının Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne kayıtlı olmadığını açıkladı.