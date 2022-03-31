Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 5 haftadır devam ediyor. Türkiye, savaşın sonlanması için diplomasi trafiğini yürütüyor. Türkiye, her fırsatta barış çağrısı yaparak müzakere heyetleri arasındaki toplantıya da ev sahipliği yaptı.

Toplantı sonrası Rusya ve Ukrayna tarafları olumlu açıklamalar yaptı ve Türkiye ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yürüttüğü bu arabulucuk faaliyetleri dünya basınında da büyük yankı uyandırdı.



‘CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ’

Hollanda’nın yüksek tirajlı gazetelerinden Algemeen Dagblad'da, gazetenin baş haber sorumlusu Saskia Van Westhreenen’in yazdığı makalede, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye’nin yürüttüğü diplomasi başarısına vurgu yapılarak “Erdoğan’a Nobel Barış Ödülü verilebilir, Bu kimin aklına gelirdi?” ifadelerine yer verildi.

Lavrov'dan 'İstanbul' müzakeresi açıklaması: İleriye dönük olumlu bir gelişme İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakeresine ilişkin konuşan Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile yapılan görüşmenin sonuçlarının "ileriye dönük olumlu gelişme" olduğunu belirtti.

Ukrayna'dan 'Abramoviç' müzakere’ övgüsü: Etkili bir arabulucu Ukrayna'nın müzakere heyetinde yer alan Mihaylo Podolyak, Rusya'nın askerlerini 23 Şubat'taki pozisyonuna çekmesi halinde, barışa dair şartları referanduma götüreceklerini söyleyerek, söz konusu süreçte Rus iş adamı Roman Abramoviç'in etkili bir arabulucu olduğunu belirtti.

Rusya: İstanbul müzakereleri barış için zemin oluşturdu Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy, İstanbul’da yapılan müzakereleri değerlendirdi. Medinskiy "Ukrayna ilk defa Rusya ile gelecekte normal ilişkiler kurmak için bazı şartları yerine getirmeye hazır olduğunu gösterdi" dedi. Müşavir, birçok konuda uzlaşı sağlandığını aktardı.