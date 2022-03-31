Türkiye Gazetesi

Sansasyonel fotoğraf, görenleri büyüledi. Nachoum, bu fotoğrafı, Plano adasında gelgitin çekildiği doğru anı saatlerce sabırla bekleyerek çekti.

Yılın Dünya Tabiat Fotoğrafçısı ödülünü kazanan Nachoum, Memeliler kategorisinde de altın ile ödüllendirildi. Avustralyalı fotoğrafçı Dr Gaetano Gargiulo da Yeni Güney Galler'deki Chowder Körfezi’nde bir şişeye yuva yapan kaya balığı fotoğrafıyla İnsanlar ve Tabiat kategorisinde bronz ödüle layık görüldü.

Fotoğrafçının yuvayı inanılmaz ayrıntılarla gözler önüne serdiği dikkat çekti. Kuveyt'te yaşayan fotoğrafçı Muhammed Murad’ın Kuveyt Şehri'nde Arap kızıl tilkisini şehrin sokak lambalarının parıltısıyla çerçevelenen fotoğrafı Kentsel Yaban Hayatı kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.

Romanya'nın Karpat Dağları'nda çekilen, insan tüketimi için bacakları çıkarılmış kurbağalar, Kenya'nın Masai Mara kentindeki şiddetli yağmurların ardından nehirdeki korkunç akıntılara göğüs geren çitalar, göçmen kuşların İngiltere’de sandalların üzerine dizildiği masalsı görüntü de ödül kazanan fotoğraflar arasında.

Yemeklerde kullanılmak için bacakları çıkarılmış kurbağalar...

Sandallar üzerine dizilen göçmen kuşlar...

165 yıl önce 21 ton altınla batmıştı! Dev gemideki fotoğrafların gizemi çözüldü ABD'de 1857 yılında 425 kişiyle beraber, içindeki 21 ton altın sikke ve hazinelerle sulara gömülen gemiden çıkanlar hem ürtküttü hem şaşırttı. Altın ve hazinelerin yanı sıra gemideki insanlara ait özel eşyalara da ulaşılırken bulunan gizemli fotoğraflar ilk kez yayınlandı. Facianın üzerinden 165 yıl geçmesine rağmen fotoğrafların daha dün çekilmiş gibi görünmesi akıllara durgunluk verirken, görenlerin de içini ürpertti.

Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2022’nin finale kalan fotoğrafları Her yıl düzenlenen Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2022’nin finale kalan fotoğraflar belirlendi.