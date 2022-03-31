Türkiye Gazetesi

İngiltere’de bir kadın, kendisini güvende hissetmesi ve ondan bir hatıra olması için Tim Ward isimli oğlundan 1990’ların Ford Escort otomobilini Bradford’daki evinin önüne bırakmasını istedi.

Adam da annesinin isteği üzere 2005'te arabayı ev önüne park etti ve bir daha ona dokunmadı. Araba şimdi sarmaşıkların içinde kayboldu.

ANNESİ VEFAT EDİNCE SARMAŞIKLAR ARACIYI SARDI

Ward, “Annem 2016’da öldü. Hayattayken arabanın etrafındaki sarmaşıkları keserdi. Ölümünden sonra araba sarmaşıklarla kaplandı” dedi. Plakasının şimdi arabadan daha değerli olduğunu ifade eden Ward, “Tembellik değil. Annemin ölümünden sonra arabaya dokunmaya içim elvermedi. Sarmaşıklardan görünmeyen arabamı kahve dükkanı yapmayı düşünüyorum” diye konuştu. Araba bölgenin sembolü haline geldi.

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