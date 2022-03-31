Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna krizinin çözümünde Türkiye’nin hakem rolünü öven Yunanistan’dan bu kez farklı bir itiraf geldi. Akdeniz ve Ege’de zaman zaman provokasyonlarıyla öne çıkan Yunanistan, Türkiye ile ilgili ilişkilere değindi. Ekonomik Posta (OT) Forumu'nda konuşan Eski Yunanistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos, bölgesel gelişmeler ve Türk-Yunan ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

''DOĞU AKDENİZ’DE YERİ VAR''

Venizelos, Türkiye ile Yunanistan arasındaki deniz yetki alanları anlaşmazlığının uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğini savunarak, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bir yeri var. Denize kıyısı olan bir ülke. Tabii ki Yunanistan, Kıbrıs, İsrail, Lübnan ve Mısır da vardır." diye konuştu.

''EGE YUNAN GÖLÜ DEĞİLDİR''

Ege'nin bir maden sahası olmayacağını kaydeden Venizelos, "(Ege) bir Yunan gölü de değildir, Türkiye de vardır." dedi.

TBMM Başkanı Şentop’dan Yunanistan tepkisi: AB küçük ülkelerin basit kaprislerine rehin Slovenya’da gerçekleşen Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Toplantısı’nda konuşan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Yunanistan Meclis Başkanı’nın konuşmasına tepki göstererek, "Ukrayna'daki dramı durdurmaya çalışan Türkiye'ye, Avrupa'ya kibrit çöpü kadar faydası olmayan birkaç küçük ülke burada ayar vermeye çalışıyor" diyen Şentop "AB küçük ülkelerin basit kaprislerine rehin" dedi.

Şentop'tan AB açıklaması: Yunanistan ve GKRY, Türkiye aleyhine blokaj uyguluyor TBMM Başkanı Şentop, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin üyeliği engellemek adına Türkiye aleyhine bir blokaj oluşturmaya çalışıtıklarını belirterek, Avrupa'nın geleceğinin ancak Türkiye ile beraber mümkün olabilileceğini söyledi.