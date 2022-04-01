Türkiye Gazetesi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 36’ıncı gün geride kalırken, Rus ordusu işgal ettiği Çernobil Nükleer Enerji Santrali’nin yönetimini yeniden Ukrayna’ya devretti. Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Yasak Bölge Yönetimi Devlet Ajansı, "Resmi olarak açıklıyoruz, Rus ordusunun santralden çıkışı başladı ve tamamen çıktılar. Dokümanlar santral çalışanları ve Rus askerleri tarafından imzalandı. Rus askeri çıkarken kıymetli eşyaları ve araçları çalıyor. Santralin durum değerlendirmesi Ukraynalı özel ekipler tarafından patlayıcı olup olmadığının kontrolü yapıldıktan sonra gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'dan Çernobil açıklaması: Laboratuvardaki örnekler yağmalandı Ukrayna hükümeti yaptığı açıklamada, Rus kuvvetlerinin radyoaktif atıkları izlemek için kullanılan terk edilmiş Çernobil nükleer santralinin yakınındaki bir laboratuvarı yağmaladığını ve imha ettiğini belirtti.

Çernobil'le provokasyon hazırlığı! Ölü askerleri buzdolabında saklıyorlar Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali devam ederken, savaşın en önemli noktalarından biri olan Çernobil Nükleer Santrali ile ilgili çarpıcı iddialar gündem olmaya devam ediyor. Ukrayna tarafından ortaya atılan son iddiaya göre, Rus askerlerin santralde sahte bir saldırı hazırlığında olduğunu belirtti. Aynı zamanda Rus askerlerinin yakladıkları Ukraynalı askerlerin cesetlerini dünya basınına "Sabotajcıları yakaladık" diye gösterecekelerini söylediler.