Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Filistin ve İsrailli gruplar arasındaki gerginlik tırmanıyor. Her yıl ramazan ayında görmeye alışık olduğumuz kan ve gözyaşı sahneleri tekrarlanmaya başladı. DEAŞ ve İran destekli grupların tahriki sonrası yıllardır kangrene dönüşen Filistin meselesi yine sahnede. İsrailli sivillerin de aralarında olduğu 11 kişinin öldürülmesi sonrası fanatik Yahudi gruplar linç kampanyaları başlattı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett de bu kampanyaya destek vererek, Tel Aviv’in doğusundaki Beni Barak şehrinde biri polis beş İsraillinin ölümüne yol açan saldırının ardından yayınladığı görüntülü mesajda İsraillilere seslenerek, bir dizi yeni güvenlik tedbir kararları aldıklarını açıkladı. Bennett “İsrail vatandaşları, şu anda kanlı bir terör dalgası yaşıyoruz ve önceki bütün dalgalarda olduğu gibi birlikte galip geleceğiz” dedi. Bennett ayrıca, Bnei Brak saldırısını düzenleyen Filistinli Ziya Hemarişe’nin (27) işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin şehrine bağlı Yabed beldesinde yaşayan ailesinin evini de caydırıcılık hissi uyandırmak için yıkacaklarını kaydetti.

Yahudi sivillere de silah bulundurma çağrısı yapan Bennett, İsraillilere şöyle seslendi: Sizden İsrail vatandaşları olarak ne bekleniyor? Tetikte ve sorumlu olmanız. Gözlerinizi açın. Kimin silah taşıma ruhsatı varsa, şimdi onu taşımasının zamanıdır. İsrail vatandaşları, bu bizim ne birinci ne de ikinci terör dalgamızdır. Mücadele konusunda tecrübeliyiz.

BATI ŞERİA’YA BASKIN

Son günlerde artan sokak saldırıları sonrası yüksek alarma geçen İsrail güçleri, baskınlarını artırdı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güvenlik güçlerinin Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin şehrinde perşembe günü düzenlediği baskında en az iki Filistinlinin öldüğünü söyledi. Bu arada, İsrail güvenlik güçleri İran’dan Gazze’ye insansız hava araçları sevkiyatında artış olduğunu belirterek gerekli tedbirleri alacağını ve bunları imha edeceğini öne sürdü. Geçtiğimiz ramazan ayında meydana gelen 11 günlük savaşta Gazze’de 249 Filistinli hayatını kaybederken bu sayı, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria’nın da katılmasıyla 324’e yükselmişti.

NE OLMUŞTU?

İsrail polisinden yapılan açıklamada, 29 Mart akşamı Tel Aviv’in doğusundaki Beni Barak kentinde düzenlenen silahlı saldırıda biri polis beş kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Birusseba şehrinde 22 Mart’ta düzenlenen bıçaklı saldırıda dört İsrailli hayatını kaybetmişti. Hadera’da ise 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu iki polis ölmüş, üç polis yaralanmıştı.

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