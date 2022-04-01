Türkiye Gazetesi

Japonya, Birleşmiş Milletler yaptırımları ve uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen geçtiğimiz ay bu yılın 11. füze denemesini gerçekleştirerek kıtalararası balistik füze ateşleyen Kuzey Kore'ye karşı yeni adım attı. Pyongyang'a yönelik yaptırımları genişletmeye karar veren Japonya hükümeti, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze geliştirme programına destek olduklarına inanılan 6 Kuzey Koreli ve 3 Rus vatandaşı ile 4 Rus kuruluşunun varlıklarının dondurulacağını açıkladı. Son adımla birlikte Japonya'nın Kuzey Kore'ye uyguladığı yaptırımlar 120 kişi ve 129 kuruluşa yükselmiş oldu.

JAPONYA’DAN KUZEY KORE’YE YENİ YAPTIRIMLAR

Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, sabah saatlerinde kabine toplantısında onaylanan ve aynı gün yürürlüğe girecek olan yeni yaptırımın, Japonya'nın Kuzey Kore'yi içeren sorunları etraflıca bir şekilde çözme çabalarının bir parçası olduğunu söyledi. "Japonya, Kuzey Kore'yi nükleer ve füze geliştirme programı ile geçmişte Pyongyang tarafından kaçırılan Japon vatandaşları sorunlarını çözmeye yönelik somut adımlar atmaya çağırıyor" diyen Matsuno, söz konusu sorunların çözümü için her türlü çabayı göstereceklerini yineledi. Bir meclis oturumunda Kuzey Kore sorununun çözümü için uygulanacak yeni yaptırımlara atıfta bulunan Japonya Başbakanı Fumio Kishida ise "Ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlarken, bilgi toplamak ve süreci izlemek için gereken her şeyi yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

KUZEY KORE DÜNYA’YA MEYDAN OKUYOR

Kuzey Kore geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği ve bu yılın 11. silah testi olarak kayıtlara geçen son füze denemesinde Hwasong-17 tipi yeni bir kıtalararası balistik füzenin başarılı bir şekilde test edildiğini açıklamıştı. Ülke lideri Kim Jong-un ise ülkesinin "hiçbir şeyle takas edilemez ve hiçbir şey karşılığında satılamaz caydırıcı saldırı yeteneklerini geliştirmeye devam edeceğini" duyurmuştu. Son denenen kıtalararası balistik füzenin ABD topraklarına dahi ulaşabileceğine dair iddialar bölgede güvenlik endişesini arttırırken, gelişmelerin ardından Pyongyang'a daha fazla caydırıcı yaptırım uygulanacağı kamuoyuna yansımıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan dünyaya tehdit: Kimse tarafından durdurulamayacak Son günlerde füze denemelerini arttıran Kuzey Kore Lideri Kim Kim Jong Un’dan bölgede gerilimi tırmandıracak bir açıklama geldi. Kim Jong Un, ülkesinin "hiçbir şeyle takas edilemez ve hiçbir şey karşılığında satılamaz caydırıcı saldırı yeteneklerini geliştirmeye devam edeceğini" duyurdu.