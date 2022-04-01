Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Biden toplantıda, petrol fiyatları, Rus enerjisine bağımlılığı azaltma, Rusya'ya dair yaptırımlar hakkında konuştu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanlarını kovup, kendini izole ettiğine dair belirtiler olduğunu anlattı.

Putin'in Ukrayna savaşı konusunda yanlış yönlendirildiği ve bunun da Putin ile askeri yetkililer arasında gerginliğe yol açtığı yönündeki haberler hakkında Biden, "Bu konuda birçok spekülasyon var. Ancak emin olmamakla birlikte Putin'in kendini izole ettiğini ve bazı danışmanlarını kovduğu ya da ev hapsine attığı konusunda göstergeler var." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, bu konuda ellerinde kesin kanıt olmadan daha fazla yorum yapamayacağını da ifade etti.

‘PUTİN KONUSUNDA ŞÜPHELİYİM’

Öte yandan Biden, "Putin'in bazı güçlerini Kiev'den geri çektiğine ilişkin bir ibare görüyor musunuz?" sorusuna da "Şu ana kadar bütün güçlerini Kiev'den çektiğine dair kesin bir kanıt yok." yanıtını verdi.

Biden, Putin'in Donbas bölgesindeki birliklerine de takviye yaptığına işaret ederek, "Ben Putin konusunda şüpheliyim. Sadece Donbas'a odaklandığını söyleyemem. Sadece Donbas'ta kalıp ülkenin diğer kısımlarından çekilip çekilmeyeceğini bilmiyorum." diye konuştu.

GÜNDE 1 MİLYON VARİL SERBEST BIRAKILACAK

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin stratejik petrol rezervinden gelecek 6 ay içinde günde 1 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesine izin verdiğini, bunun benzin fiyatlarını düşüreceğini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın fiyat artışlarına neden olarak Amerikalıları ve müttefiklerini etkilediğine işaret eden Biden, benzin fiyatlarıyla ilgili sorunun Kovid-19 salgını ve Ukrayna savaşından kaynaklandığını aktardı.

Biden, ülkede yüksek benzin fiyatlarına ilişkin "Ne kadar acıttığını biliyorum." ifadesini kullandı.

ABD'de ortalama benzin fiyatının "Putin'in savaşı" nedeniyle üç aydan kısa sürede yaklaşık 1 dolar arttığına dikkati çeken Biden, yeterli arzın olmadığını, petrol arzında artışa ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Biden'ın açıklamaları sonrası brent petrol sert çakıldı Brent petrol fiyatları 112 dolar seviyesinde iken yüzde 5 düşüş yaşadı. Sabah saatlerinde 106 dolardan işlem gören Brent petrol, Biden'ın stratejik petrol rezervlerinin kullanılmasına izin vermesiyle yeniden çakıldı. Yaşanan düşüşün ardından benzin ve motorinde indirim beklentisi oluştu.

Biden resmen duyurdu! ABD'den tarihi petrol hamlesi ABD Başkanı Joe Biden artan petrol fiyatları için harekete geçti. ABD yönetimi tarihte bir ilke imza atarak ABD’nin stratejik rezervlerinden günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakılması yönünde karar aldığı duyuruldu.